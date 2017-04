Bruna Marquezine irá interpretar uma princesa malvada

Bruna Marquezine ir interpretar uma princesa malvada

Verdade nua e crua

Nos próximos capítulos de Rock Story, Léo Régis (Rafael Vitti) vai finalmente descobrir a verdade sobre seu pai. Quem lhe contará tudo será Stefany (Giovana Cordeiro), afirmando que Néia (Ana Beatriz Nogueira) se envolveu com um homem casado e rolou o maior barraco quando a esposa dele descobriu. “Isso não pode ser verdade. Minha mãe que era a outra, então?”, questionará o cantor, chocado. Stefany, então, sugere que ele procure o pai para tirar a história a limpo. “Ele voltou para Mesquita, já tem um tempinho. Parece que, agora, ele se separou da mulher. Ele trabalha de camelô, vende capa de celular. Não é longe daqui, não”, contará. E, assim, Léo faz. Ele chegará lá acompanhado da moça e verá Almir, um sujeito bonachão, preguiçoso e malandrinho. “Pai?”, chamará Léo. Almir se assusta e sai correndo. No dia seguinte, o cantor volta lá e tenta novamente, conseguindo conversar com o sujeito. “Eu estava sempre querendo terminar meu casamento, mas faltava coragem. A Madalena tinha uma loja de material de construção, tinha muita grana. A gente se acomoda, né? Fui levando a vida com as duas, até que a Madalena um dia descobriu tudo. A mulher ficou possuída. Foi tirar satisfação com a Neinha, arrastou ela de casa pelos cabelos, se embolaram na calçada, foi uma coisa horrorosa. Sorte que vocês estavam na escola”, contará Almir. Léo, então, dirá que a mãe nunca o perdoou e Almir nem questiona. “Ela está certa. Que tipo de homem larga uma mulher daquelas, com duas crianças?”, responderá.

Saudades

Eliane Giardini prepara sua volta às telinhas em um papel bem diferente de Anastácia. Ela será machista, racista e totalmente voltada para o lar na nova novela que Walcyr Carrasco escreve para o horário nobre. Eliane contracenará com Luís Melo e o casal terá dois filhos, sendo que um deles se apaixonará pela empregada negra, vivida por Erika Januza. Claro que o romance não será bem aceito e gerará um baita conflito na família.

Fila andou Isabella Santoni está com novo cobertor de orelhas. Solteira desde fevereiro, quando rompeu o relacionamento de um ano e meio com Lucas Wakim, a atriz está com novo affair. Trata-se do modelo e youtuber Leonardo Picon. Os dois se conheceram há cerca de um mês, segundo a coluna Retratos da Vida, e trocaram beijos na festa, após o show do Justin Bieber, no Rio. Mesmo sem que nenhum deles confirme nada oficialmente, o romance foi “dedurado” pelo também youtuber Rafa Uccman – ele mostrou no Instagram Stories que estava de “vela” para o casal. Os dois têm várias fotos juntos nas redes sociais, mas a resposta, por enquanto, é a mesma de sempre. Pega ladrão Vanessa Giácomo voltará às telinhas como Antônia, uma policial civil que investiga roubo milionário em Pega Ladrão, nova novela das sete. A trama fala sobre um “crime perfeito” em que são roubados 40 milhões de dólares de um cofre de um luxuoso hotel carioca. Para deixar a investigação mais interessante, Antônia (Giácomo) se apaixona por Júlio (Thiago Martins), um dos suspeitos do crime. Boas notícias Stênio Garcia tem muitos motivos para comemorar. Sua mulher, Marilene Saade, deixou a UTI e foi transferida para um quarto em clínica carioca, onde está internada desde o dia 31 de abril, quando teve complicações decorrentes de cirurgia para a retirada do útero. Ao jornal Extra, o irmão de Marilene confirmou que ela está lúcida e orientada após o coma, mas permanece sob observação. Ela disse sim Depois de duas recusas, Bruna Marquezine acertou sua volta às telinhas. Ela será protagonista de Deus Salve o Rei, história medieval com estreia prevista para janeiro, na faixa das 19 horas. Sua personagem será uma princesa vilã, filha do personagem de Marco Nanini, que fará uma participação especial na trama. Quem também estará na trama é Tatá Werneck, que fará uma linha mais cômica. Ela e Bruna são as melhores amigas.

Comeu?

Na reta finalíssima no Canal Viva, A Gata Comeu lidera lista de programas mais vistos. O ranking ainda contempla outras produções de sucesso, como Torre de Babel, Pai Herói e Malhação 2005. E a trama com Christiane Torloni e Nuno Leal Maia movimentou também as redes sociais, onde teve até mobilização de fãs para visitar as locações, na Urca.