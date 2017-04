Festival cancela show de Victor e Léo por conta de processo de agressão

Festival cancela show de Victor e Lo por conta de processo de agresso



Por Larissa Prata Ciabotti

Excesso de peso?



Nova silhueta de Jennifer Love Hewitt tem levantado suspeitas. A barriguinha saliente da atriz tem gerado burburinho sobre a possibilidade de um irmãozinho para Autumn, 3, e Atticus, 1, seus filhos com o ator Brian Hallisay. Enquanto passeava com a primogênita, Jennifer foi flagrada por diversas vezes com a mão na barriga, o que deixou o ti-ti-ti ainda mais alto. Será que é visita da cegonha?

Gosto amargo



Que inferno astral vive o sertanejo Victor, da dupla com Léo. O episódio da suposta agressão à esposa, Poliana Chaves, continua rendendo frutos bem amargos. Além do corte na televisão, cerca de um mês após a Polícia Civil mineira indiciá-lo, o cantor agora vê os shows já contratados começando a ser cancelados... Festival no Rio Grande do Sul anunciou pelas redes sociais que os dois não subirão mais ao palco no dia 14 de junho. Alguns internautas comemoraram a decisão do festival, que acontece em Pelotas, elogiando a atitude da produção. “Obrigada, Fenadoce, por ouvir as nossas reclamações e não nos atacar diretamente por questionar a contratação da dupla”, comentou uma internauta.

Vai bem



Enquanto uns amargam problemas no relacionamento, outros vivem o romance a pleno vapor. É o caso de Monica Iozzi e o diretor Felipe Flores – o namoro engatou de vez! Os dois não esconderam o sorrisão em fotos compartilhadas com os fãs durante viagem a Tiradentes, Minas Gerais. Os dois estão juntos desde janeiro e, após terem sido clicados aos beijos no carnaval, fizeram questão de dizer que estavam apenas se conhecendo melhor.

O retorno



Próximos capítulos de Rock Story terão o retorno nada triunfal de Mariane (Ana Cecília Costa), que sairá da cadeia graças a Lázaro (João Vicente de Castro), com a única intenção de infernizar ainda mais a vida de Gui (Vladimir Brichta). E, de quebra, afastá-lo ainda mais de Diana (Alinne Moraes). Lázaro contratará um detetive para procurar a ex do roqueiro, que está prevista para aparecer pela primeira vez na trama no dia 6 de maio.

De véu e cauda?



Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Ruy (Fiuk) anunciará casamento com Ritinha (Ísis Valverde). Tudo começa quando Cibele (Bruna Linzmeyer) descobrir que o noivo esconde a jovem, conforme a coluna TV Mix adiantou. Ela contará aos pais de Ruy e, sabendo da gravidez da jovem, Eugênio (Dan Stulbach) impede que Joyce (Maria Fernanda Cândido) mande Ritinha de volta para Parazinho. Então, Heleninha (Totia Meirelles) é quem vai abrigar a jovem. Sem contato com o amado, ela decidirá fugir. Sabendo disso, Ruy deduzirá que ela foi para o mar e irá atrás da jovem. “Sabia que se tu me quisesses tu me achavas!”, dirá Ritinha. Ruy ainda tentará bancar o difícil, mas a sereia insistirá: “Só tô aqui até agora porque desde lá de Parazinho eu sei que tu me queres”. E Ruy não hesitará mais: “Quero... Quero muito, muito!”, dirá ele, levando a sereia para sua casa para anunciar a toda a família que pretende se casar com ela.

Bruxa solta



Um dos casais mais bonitos da atualidade, Nathália Dill e Sérgio Guizé, anunciou o fim do relacionamento. Colunista Patrícia Kogut contou que amigos mais próximos do ex-casal garantem que a decisão foi tomada de comum acordo e que o carinho permanece. Os dois engataram romance quando viveram Laura e Caíque em Alto Astral, em 2015.

Morena jambo



Mudança radical à vista! Luana Piovani vai aparecer morena e de cabelos bem curtinhos nas telonas. E, para ir se acostumando, já está usando uma peruquinha. As gravações começam semana que vem. Foi a própria atriz quem mostrou o novo look nas redes sociais, confidenciando a morenice recém-adquirida. “Vem aí, num cinema perto de você (ou numa esquina dessas qualquer), Moreninha, moreninha. Tô amando e já bem ansiosa. Tem seis anos que fui morena, vai ser delícia de novo”, postou. E aí, curtiu?

Preconceito



Sabrina Petraglia acaba de assinar mais um trabalho com a Globo. Ela terá um importante papel em Tempo de Amar, nova novela de Alcides Nogueira, contracenando com Marcello Melo Jr. Por meio deles, a trama abordará o delicado problema racial, falando sobre o racismo em 1920.