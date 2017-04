Poderoso



Por Larissa Prata Ciabotti

Pura ostentação



Durou pouco o período sabático de Graciele Lacerda longe da ostentação nas redes sociais. A gata voltou a mostrar aos seguidores a vida luxuosa que leva, postando uma foto a bordo de jatinho particular, na volta pra casa após feriadão em São Paulo. Além do avião, carão e biquinho, a mulher de Zezé di Camargo fez questão de chamar a atenção para sua luxuosa bolsa da grife Louis Vuitton, avaliada em R$5 mil – ela mesma postou a marca da bolsa na legenda da foto! A propósito, no mês passado, ela bradou aos quatro ventos que não paga caro em bolsa de grife, mas que ganha as peças em troca de divulgação nas redes sociais.

Sem paciência



Jeiza (Paolla Oliveira) não vai gostar nadinha de saber que Zeca (Marco Pigossi) se recusa a dar o divórcio para Ritinha (Ísis Valverde). Conforme a coluna TV Mix adiantou, o caminhoneiro decide se vingar da ex, acreditando que ela planeja se casar com Ruy (Fiuk). Contudo, quem acaba sem ninguém é também ele. Tudo começa quando Jeiza e Zeca vão a uma festa e encontram a advogada que estava cuidando da papelada do divórcio. Ela comenta que o caminhoneiro não a procurou para dar entrada no pedido e a lutadora de MMA quer explicações. Zeca dirá que não quer facilitar a vida de Ritinha, deixando a namorada irada. “Se não pode desatar o nó, vai atrás dela de uma vez, que eu não tô aqui pra esquentar lugar pra ninguém!”, dirá ela, colocando um ponto final na relação.

A luz da verdade



Nos próximos capítulos de Rock Story, Gui (Vladimir Brichta) descobrirá a verdade sobre o roubo de seu CD. Yasmin (Marina Moschen) saberá pela própria mãe que foi ela a autora do crime e acabará contando para Zac (Nicolas Prattes). Mesmo sem o consentimento da namorada, o rapaz acaba contando para o pai as peripécias da “sogrinha”. Chocado, Gui acabará desabafando. “Eu sempre soube que a dona Néia (Ana Beatriz Nogueira) me odeia. Mas nunca imaginei que ela pudesse chegar a esse ponto...”, lamentará. Zac vai implorar ao pai para não envolver a polícia no caso, mas Gui não aceitará, mesmo lhe agradecendo por ter contado a verdade.

Constelação

E por falar em Rock Story, Gui (Vladimir Brichta) vai subir ao palco com ninguém menos que Nando Reis. Eles cantarão Será, de Legião Urbana. Que poder!

Agenda cheia



Marcos Veras se prepara para viver José, um homem comum que se apaixona pela noiva russa do pai, já falecido, em Matrioska, novo filme de Paulo Halm, fazendo par com Letícia Collin, atualmente no ar em Novo Mundo. Além disso, a agenda do gato está cheia, com as gravações de Pega Ladrão, nova novela das sete, que marcará seu retorno aos folhetins.

Consolidado



Lucas Lucco está dando passos largos a caminho do sucesso na dramaturgia. Após a estreia em Malhação, o gato ainda fez uma ponta em Sol Nascente e, agora, pode achar seu lugarzinho na faixa nobre. Ele está reservado para fazer O Outro Lado do Paraíso, trama que Walcyr Carrasco escreve para substituir A Força do Querer. ’Tá podendo, hein?

Mudando de ares



Pelo visto, Eduardo Sterblitch agradou no Amor & Sexo. Agora, que o semanário encerrou suas atividades, Sterblitch volta todas as suas atenções para Humoristinhas, novo programa que ele vai comandar no Multishow. A proposta é revelar novos talentos (bem Raul Gil) entre crianças de 7 a 11 anos, com diferentes aptidões, desde atuação até mímica e piadas... A estreia está prevista para o segundo semestre, em setembro, no canal pago.

Segurando essa barra



À imprensa britânica, o príncipe Harry confessou estar à beira de um colapso emocional e precisou buscar ajuda profissional para, enfim, lidar com a morte da mãe, a princesa Diana. “Foram 20 anos sem pensar nisso e dois de caos total”, contou Harry, em entrevista ao jornal Daily Telegraph. Contando sobre a dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, o herdeiro da Coroa afirmou ter encontrado no boxe uma forma de extravasar seus sentimentos agressivos. Atualmente, ele diz ter controlado sua saúde mental. Mas que barra!