Depois de ser traído, Zeca decide se vingar de Ritinha em “Força”

Enfim, Wesley Safadão cortou a cabeleira. Se ela era sua fonte do sucesso ou não, saberemos a partir de agora. Claro que desde que surgiu com sorrisão largo e topete para a gravação de seu DVD nas areias de Miami Beach, o novo look Safadão quebrou a internet. Segundo o jornal Extra, WS escondia a sete chaves as novas madeixas por quase um mês. Antes de cortar, Safadão consultou a mãe e a esposa, Thyane Dantas: “Elas eram do fã-clube do cabelo comprido”, contou, brincando. Mas aqueles fios de cabelos compridos continuam grudados em nosso suor, guardados pela mamãe. A mudança no visual já era um desejo antigo, segundo contou à publicação, e marca uma nova fase em sua carreira. “Quando o projeto de Miami começou, eu sabia que estava entrando em uma nova etapa da minha vida e carreira, graças a Deus com tantas transformações chegou o momento da mudança”, comemorou.



Após ser traído e ganhar um belo parzão de lustrosos chifres, Zeca (Marco Pigossi) resolverá vingar-se de Ritinha (Ísis Valverde). Pensando que ela pretende se casar com Ruy (Fiuk), o caminhoneiro decidirá não lhe dar o divórcio. “Pra que eu vou facilitar a vida daquela cobra? Vai ficar sem casar no papel, pronto. Não dou divórcio nenhum. Vai ficar amigada até quando eu quiser que fique. De papel passado não casa”, esbravejará ele para Abel (Tonico Pereira), que insistirá para o filho se separar logo da moça. Mas Zeca não arreda o pé. “Agora quem vai pisotear sou eu”, decidirá.

Ainda em A Força do Querer, Ivana (Carol Duarte) vai se abrir com Zu (Cláudia Mello) sobre sua sexualidade. “Você acha que eu sou gay?”, perguntará a jovem à empregada da família, que leva um baita susto. Zu pergunta se ela está gostando de alguma mulher e Ivana garante que não. “Então, você não é gay, ora! Coisa mais estapafúrdia de dizer! Você tá é perturbada!”, responderá a empregada. “Tô mesmo. A única coisa que eu sei com certeza é que não sou como a Simone (Juliana Paiva), como as minhas colegas do colégio, do vôlei...”, continuará o desabafo, mas Zu logo a corta. “E vai terminar é perdendo de vez aquele rapaz tão bonito, o Claudio (Gabriel Stauffer)! Se acerte de uma vez com ele, que essa bobajada toda se acaba! Não tem nada de errado com você! Tudo coisa da sua cabeça!”, aconselha.

Orlando Bloom nem bem se separou de Katy Perry e já pode estar com outra. Imprensa internacional repercute romance dele com a atriz Nina Dobrev. Os rumores ganharam força quando os dois foram vistos juntinhos na estreia do filme The Promise, em Los Angeles, na semana passada. Ao saírem do evento, mesmo acompanhados de outros colegas de elenco, foram vistos em “clima aconchegante” um com o outro. O ti-ti-ti de um suposto affair começou antes mesmo do ponto final com Perry, mas, à época, Bloom garantiu que ele e Nina eram apenas amigos. Resta saber quais as cores dessa amizade!

Nova temporada do Tempero de Família ganhará um ingrediente especial: asfalto. Claro que não para temperar os pratos... Depois do sucesso dos programas na Paraíba, Rodrigo Hilbert vai encarar novo desafio de nova leva de episódios, só que, dessa vez, itinerantes. A atração começará a ser gravada na semana que vem, a partir do dia 22, e está programada para ir ao ar no GNT no segundo semestre.

Uma das novas promessas da Globo para este ano, Vade Retro já está a pleno vapor – a estreia está prevista ainda para abril. O primeiro episódio terá Monica Iozzi na pele de Celeste, ligeiramente assustada com seu novo cliente, Abel Zebu (Tony Ramos). As coincidências que envolvem seu nome deixam a advogada perturbada e ela decide não pegar o caso. É Kika (Luciana Paes), a secretária do escritório, que faz o papel de advogada do diabo e convence a patroa, mostrando-lhe um cheque com incontáveis zeros e a agenda repleta de outros clientes indicados por Abel. Na trama, o empresário não tem escrúpulo algum e está interessado em ter Celeste como mais do que apenas sua advogada de separação: ele deseja usá-la em suas negociatas e fazê-la gerar seu filho.