Pura saúde!

Pura sade!

Por Letícia Morais



Situação delicada

Renata Banhara segue internada em São Paulo, recuperando-se, depois de ter contraído uma bactéria que atingiu o cérebro e outras partes do corpo da modelo. Segundo informações obtidas pelo portal Ego, ela ainda sente muita dor, apesar de reagir bem aos antibióticos. Em decorrência das complicações do quadro, Renata precisou passar por cirurgias na cabeça e no joelho. A assessoria da modelo informou que ela está com parte do rosto paralisada e não pode receber visitas. A bactéria, identificada como Streptococcus anginosus, parece ter sido devidamente isolada; com isso, não há mais o risco de chegar à corrente sanguínea. Melhoras!



Com tudo em cima!

Dois anos após sofrer um infarto que a deixou internada em estado grave no hospital, a atriz Solange Couto, de 60 anos, descobriu uma nova paixão: o crossFit. Ela passou a frequentar uma academia de levantamento de peso e tem surpreendido a todos pela força de vontade e o foco nos exercícios. A dedicação dela é tanta, que Solange foi chamada para ser garota-propaganda de uma academia em São Paulo. O canal Extra conta que o cantor/ator/“muso” fitness Lucas Lucco foi o responsável por apresentar a modalidade de alta intensidade a Solange. Para quem não se lembra, os dois atuaram juntos em Malhação, ano passado, quando ele fazia papel do caipirão Uodson, filho dela. ’Tá arrasando, hein Solange??? Corpaço!!!



Derrubando a web

Quem também tem derrubado todos os forninhos na internet é a venezuelana Michelle Lewin, de 31 anos. A musa fitness, sósia de Bruna Marquezine, não tem todos os 20 milhões de seguidores que a “wife” de Neymar tem, mas basta dar uma olhada no Instagram da musa para saber por que ela ganha tantos novos seguidores. Michelle, que interrompeu a carreira de modelo para se dedicar ao mundo fitness, é dona de um dos bumbuns mais perfeitos da web. Enquanto a atriz brasileira é discreta e não é lá de mostrar muito o corpo, os biquínis de Michelle deixam pouco à imaginação de quem fica por lá babando. Entretanto, a galera que curte os marombas deve esperar mais um pouco para ver a musa venezuelana de perto. Segundo informações da coluna Retratos da Vida, a moça não dará o ar de sua graça no Brasil na próxima semana, quando as musas fitness mais bombadas do país estarão na Arnold Classic. Michelle estará em Londres, em outra feira de marombeiros.



Quem fala o que quer...

Como já dizia o sábio ditado, um internauta recebeu uma resposta pra lá de “singela” do jogador Kaká. O atleta do Orlando City, dos EUA, aproveitou o feriado da Sexta-feira da Paixão para demonstrar nas redes seu amor pela namorada, a atriz e modelo Carol Dias, de 21 anos, com quem ele mantém um relacionamento desde o fim de 2016. Na legenda da foto em que os pombinhos aparecem se beijando, ele escreveu: “É bom demais!”. Só que dentre tantos comentários elogiando o casal, um parece ter irritado o jogador. “Triste por você, meu irmão, casamento é um só. Pare de viver essa mentira. Volte para sua esposa. Reconstrua seu casamento. Deus abençoe...@kaka”, escreveu um seguidor. Kaká foi casado durante 13 anos com a cantora gospel Carol Celico e os dois tiveram dois filhos, Luca e Isabella. Mas, depois de algumas idas e vindas, o casal resolveu pôr fim no casamento. Por isso, o jogador não deixou barato e retrucou: “Queridão, você não me conhece, não convive comigo, você não conhece meu coração, você não sabe os motivos do meu divórcio, você não é Deus. Sendo assim, fica com aquele louvor pra você: ‘Cuida da tua casa, cuida da tua vida’ #FelizPáscoa”. O fim da mensagem de Kaká faz paródia ao hit cristão “Cuida da minha casa”, de Regis Danese.







Atônita

Vencedora do reality Big Brother Brasil 17, Emily Araújo, de 20 anos, parece não acreditar que é a mais nova milionária do país. A primeira frase dita pela polêmica gaúcha após sair da casa foi “não estou sabendo lidar”. Ela disse estar maravilhada com tudo o que já viveu desde o anúncio de que ganhou o reality, na noite de quinta-feira, 13. “Meu pai falou que tenho mais de um milhão de seguidores no Instagram. Sempre sonhei com tudo isso, mas está tudo muito melhor do que no meu sonho. Se tanta gente gosta de mim, é pelo que eu sou”, declarou ela. Conforme O Fuxico, o cirurgião Marcos Harter não é prioridade para Emily neste momento. “Nem tô pensando nele, na verdade”, disse ela, acrescentando que o foco agora é a família.



Aumentando a prole

Se depender de Hugo Moura, ator, marido de Deborah Secco e pai de Maria Flor, a família deve aumentar. Ele não descarta a vontade de ser pai novamente, mas é seguro e pés no chão, dizendo que é preciso planejamento. “Deborah tem compromissos, uma carreira e eu também quero tirar um tempo para passar com o meu filho. Mas pensamos, sim, em dar um irmãozinho ou uma irmãzinha para a Maria Flor”, afirma. Eta família linda!