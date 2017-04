Apenas apresentando

Cada macaco no seu galho



Sucesso incontestável à frente do Tamanho Família, Márcio Garcia não tem pretensões de voltar a fazer novela – adeus, Bahuan! “Hoje, isso não caberia na vida que levo. Já recebi um convite pra fazer e disse: ‘Olha, não quero me tornar um problema’. A pessoa que é ocupada para fazer uma novela vira um entrave para a produção”, contou ele à colunista Carla Bittencourt. Mesmo que novelas longas não estejam no radar do gato, ele não descarta participação em produções mais curtas. “Tenho um projeto de cinema que vou filmar em dezembro e acho até que vai virar série na Globo. Mas não posso contar o que é”, adiantou. Hum!

A volta dos que não foram



Nanda (Amanda de Godoi) vai chorar a morte de seu amor pela segunda vez em Malhação. Dessa vez, o aspirante a defunto é Rômulo (Juliano Laham), que morre após uma luta. “Não pode estar acontecendo isso de novo! Primeiro o Filipe (Francisco Vitti), agora o Rômulo... Eu amo ele, não pode acabar assim!”, chorará a moça, desesperada. Então, o espírito do lutador aparecerá ao lado do de Filipe e os dois conversam, vendo Nanda chorar. Ela implora aos médicos para que tentem mais uma vez reanimar Rômulo e, nesse momento, Filipe diz ao lutador que sua hora ainda não chegou. Rômulo, então, abre os olhos e ressuscita.

Até lá...



Que Júlia (Nathália Dill) e Gui (Vladimir Brichta) vão ficar juntos, o leitor antenado da coluna TV Mix já sabia. Até que chegue esse dia, a gêmea boa tem ganhado o apoio e carinho dos amigos, especialmente de seu ex-namorado Tiago (Thiago Rodrigues), que volta para movimentar a história. A reaproximação faz voltar no biólogo antigos sentimentos, que estavam guardados há bastante tempo. Durante um papo, ele confessará que ainda sente saudades da professora de balé e, num impulso, a beijará. Júlia recuará e se desculpará com o ex: “Tiago, eu estou num momento bem complicado, muito confusa. Eu e o Gui, a gente não está junto, mas ainda se gosta muito. Desculpa”. Tiago banca o compreensivo e garante que quer ajudá-la, independentemente de qualquer coisa. E Gui vê tudo de longe, ficando absolutamente arrasado.

É bullying



Depois de mostrar como veio ao mundo para a Playboy em 1984, Cláudia Ohana virou alvo fácil aos brincalhões de plantão. É que a falta de depilação da gata motivou várias brincadeiras com relação a uma “sucursal da Mata Atlântica” que estaria instalada nos “países baixos”. Cláudia ficou com o rótulo de “a peluda”. E a atriz voltou à revista, conforme a coluna TV Mix adiantou, e desabafou. “Há exatos 33 anos que, quando se fala em Cláudia Ohana, a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas é a de pelos, muitos pelos, pelos pra caramba!... Fui estereotipada”, lamentou ela, lembrando que, na época da publicação, a depilação não era praticada pela maioria das mulheres e que, por isso, seus pelos íntimos acabaram chamando mais atenção do que o corpo dela, que era o intuito do ensaio. “As mulheres foram se depilando cada vez mais e a referência de não se depilar ficou toda nas minhas costas, ou melhor, na minha pepeca. Até hoje me pergunto por que será que só eu que fiquei com o estereótipo de mulher peluda. Na época, outras atrizes que posaram nuas também tinham pelos, e bastante, mas sobrou para mim esse rótulo”, relatou.

Não vai casar?



Para comemorar o niver em grande estilo, Isabelle Drummond ganhou uma festa surpresa dos “migos” de Novo Mundo. A encarregada da entrega do bolo foi a atriz Letícia Collin, enquanto Caio Castro e os outros colegas de elenco puxavam o “Parabéns pra você”. Tudo ia bem até que veio o “com quem será”... Isabelle fechou a cara e de-tes-tou a brincadeira. Ao que tudo indica, a atriz está solteira desde o rompimento com Tiago Iorc, em novembro de 2015. Vai ver que ela não “amou ver” a surpresa...

Pinóquio



O segredo de Ruy (Fiuk) será descoberto por Cibele (Bruna Linzmeyer) nos próximos capítulos de A Força do Querer. Sentindo-se sobrecarregada com os preparativos do casamento, a moça será aconselhada por Anita (Lua Blanco) a tirar uns dias na casa de Amaro (Pedro Nercessian), em Parazinho. Só que lá é exatamente onde Ruy esconde Ritinha (Ísis Valverde). Ao chegar ao imóvel, noiva e “chifre” ficarão cara a cara e Ritinha acabará contando toda a verdade a Cibele, deixando a rival absolutamente chocada. “Toda hora ele fala é que vai se casar contigo, que quer que eu vá-me embora de vez, mas eu sei que não quer: ele está gostando de mim! A verdade verdadeira é essa”, dirá, deixando Cibele arrasada.