Ruy pedirá a Ritinha para abortar em “Força”

Ruy pedir a Ritinha para abortar em Fora

Branca de Neve



Cadê os sete anões de Ana Furtado? A apresentadora mudou os fios e ficou ainda mais linda morena. À frente do É de casa, Ana está constantemente no CAT, que é a Central de Atendimento ao Telespectador. Além dos looks usados por ela, os novos cabelos, também, caíram no gosto do público, que quis saber qual a cor adotada. “Adorei voltar a ser morena. Amando a minha nova versão e já virei a Branca de Neve para as amigas da minha filha (Isabella, de 9 anos)”, contou ela ao Extra, aos risos.

Não acabou



Quem pensa que a morte de Lorena (Nathália Dill) livrará a gêmea boa de todos os problemas se engana. Nos próximos capítulos de Rock Story, Alex (Caio Paduan) vai ser preso e prometerá vingar-se de Júlia ao saber da morte da gêmea má. Super Gui (Vladimir Brichta) acha o criminoso escondido na casa da Marisa (Julia Rabello). Após se engalfinharem, o roqueiro leva a melhor e consegue ligar para a polícia, fazendo com que Alex seja preso.

Ninguém quer?



Outra baixa na turma de Ximbinha. Depois que Thábata Mendes se desentendeu com o ex de Joelma, após breves três meses à frente dos vocais da X-Calypso, sua substituta, Leya Emmanuelly, acaba de deixar o posto. Ela estava com a banda desde o começo do ano passado, após a conturbada saída de Thábata. A saída foi confirmada em nota da assessoria de imprensa da banda, que já descartou, de cara, qualquer desentendimento – o barraco anterior “fez escola”. Uma nova cantora deve ser anunciada em breve para terminar a composição da banda, ao lado do guitarrista e, também, de Carla Maués e Gêh Rodrigues, atual formação.

Não é o papai



Ruy (Fiuk) não vai gostar nadinha de nada de saber sobre a gravidez de Ritinha (Ísis Valverde). Nos próximos capítulos de A Força do Querer, a jovem mentirá ao amante, garantindo a ele que o bebê é dele. Na verdade, o filho é de Zeca (Marco Pigossi). Ao saber da visita da cegonha, o filho de Eugênio (Dan Stulbach) pedirá que a moça interrompa a gestação. “Um filho agora só vai atrapalhar a vida da gente. Tanto a minha quanto a tua”, implorará. Ritinha dirá que, mesmo assim, o filho veio. “Fazer o quê?”, questionará ela. “Aborto! Fazer um aborto”, responderá Ruy, de imediato, acrescentando que não a abrigará mais, caso ela decida continuar a gestação. “Pensa bem no que você está fazendo. Te dou até amanhã para pensar. Estou dando a melhor solução para todo mundo. É pegar ou largar. E se largar, esquece que eu existo também!”, encerrará o papo.

Quem shippa?



Solteira, Paula Fernandes está com um brilho diferente nos olhos. Em solo italiano, a cantora está gravando com o tenor brasileiro Thiago Arancam, em Milão. E as constantes fotos deles juntos têm alvoroçado as redes sociais. Alguns seguidores já shippam o “casal”, torcendo para que a parceria profissional se estenda, também, à vida pessoal. Imagine que casal bonito?

Dramaturgia



Malu Mader vai voltar aos palcos com uma missão incrível. Ela estrelará O Evento, peça do dramaturgo inglês David Grieg que trata sobre os conflitos e dramas dos refugiados no país europeu. Malu será uma ministra da Igreja Anglicana, na tentativa de ajudar oito pessoas de diferentes países.

Não faça



O Fantástico lançará o quadro “Não faça você mesmo”, apresentado pelo excelente Rodrigo Sant’Anna, que, com uma dose extra de humor, contará as más experiências de quem opta por não contratar um profissional. Entre os erros nas obras caseiras de fracasso, Sant’Anna ouvirá, também, especialistas, como eletricista, encanador, mestre de obras, etc. Bacana! Já dizia o ditado que “quem acha caro contratar um especialista é porque não sabe o preço de um incompetente”.

É hoje!



Hoje acaba a novela mexicana chamada edição 17 do Big Brother Brasil. Depois desse bafafá danado entre Marcos e Emily, a gata está vestindo o manto da vitimização e está como favorita ao prêmio de um milhão de reais. Opiniões à parte, enquetes on-line mostram páreo duro entre ela e Vívian, com Ieda solitária no terceiro lugar. A propósito, Emily passou um dos seus últimos dias de confinamento com uma fita preta amarrada no pulso, em sinal de “luto” pelo ocorrido com Marcos. Em conversa com as demais confinadas, a sister contou o motivo. “Eu vou amarrar essa fita preta no meu pulso como luto pelo que aconteceu ontem. Só para vocês e o Brasil saberem por que estou com essa fita preta amarrada em meu pulso”, explicou. Ainda, ela foi ao confessionário mandar um recado ao amado. “Eu quero deixar bem claro que eu sei que você nunca teria a intenção de me machucar”, disse ela. Pode ser a nova milionária hoje.