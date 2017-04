Agresso em pauta



Agressão em pauta



Brasil parou nesta semana, por conta da expulsão de Marcos do Big Brother Brasil. Opiniões ambivalentes dão conta de que a decisão demorou a ser tomada ou, dos mais otimistas, veio a comemoração de que uma atitude foi tomada. Em seu Instagram, Marcos se defendeu, na manhã de ontem. “Como todo casal, passamos por momentos de alegria, ansiedade, euforia e tensão. Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto. O programa tem um formato destinado a levar nosso emocional ao limite e, consequentemente, os nervos à flor da pele. Repito: Jamais tive a intenção de machucá-la ou agredi-la; estou surpreso com tudo que está acontecendo. Peço desculpas a todos os envolvidos: Emilly, sua família, demais participantes e a todo o Brasil”, escreveu o cirurgião plástico, que está confinado em um hotel carioca e por lá permanecerá até o fim do programa.

50 tons de roxo



E por falar em agressão, o rapper 50 Cent deu um soco em uma fã que tentou puxá-lo durante show nos Estados Unidos. De acordo com o TMZ, o rapper acabou socando a jovem para que ela o soltasse. Ao perceber o que havia feito, 50 Cent chamou a mulher ao palco para se desculpar com ela, que prontamente aceitou e, ainda, de quebra, ganhou dancinha com o ídolo.

Meteoro amadurecido



Sucesso de Luan Santana sempre foi meteórico, mas, mais do que nunca, o galã tem acordado a vizinhança. Ele conversou com o jornal Extra e revelou ter dado nova chance ao amor ao lado de Jade Magalhães. “Foi um tempo que aconteceu, não tem uma definição, as ‘leis’ do amor não têm regras. Cada vez mais, acredito que Deus dá um jeito de trazer o que é seu até você”, revelou ele, acrescentando que a amada não tem defeitos: “Jade não tem defeito. Já viu pedra preciosa com defeito?”. Mas o sucesso não é só na vida amorosa. Na vida pessoal, Luan colhe os frutos de amadurecimento, visto, sobretudo, na sua obra. O cantor se desfez de alguns “luxos”, como a Ferrari 458 e o Porsche Boxster, que ele vendeu, e, também, dispensou o personal trainer; além disso, já não acha a paternidade um sonho tão distante assim. Se tudo parece flores, saiba que são mesmo. Vida profissional está de vento em popa com a turnê “1977” – que, inclusive, passará por Uberaba, no dia 28.

Luz na passarela



U-a-u para o novo look de Angélica. De aplique e mais loira do que nunca, a apresentadora quase pagou peitinho ao mostrar o resultado dos novos cabelos para as redes sociais. A transformação foi feita pelo Alê de Souza, em uma espécie de camarim que Angélica tem em casa.

Meu amor, não sinta pena!



Que tal a selfie de Nego do Borel em momento pra lá de íntimo? Esqueça as selfies no elevador ou em frente ao espelho. Se a moda pegar, agora vamos ver mesmo é cosplay de Adão e Eva. Antes de se apresentar em São Paulo, o cantor fez careta ao se sentar completamente nu num vaso sanitário. Pelo visto, estava difícil por ali...

La vem textão



Depois daquele texto lindo (e bastante perturbador) publicado por Gregório Duvivier na Folha de São Paulo, em homenagem à ex, foi a vez de Clarice Falcão fazer o mesmo. Aos que têm visão mais poética da coisa e torcem pelo amor dos dois, fica o alerta: não é exatamente essa a pauta abordada por Clarice. Ela fala sobre o quão diminuída ela se sente por ser restringida sempre à memória de ter sido casada com Gregório, em detrimento de todo o sucesso que consegue ter na seara profissional. “Eu fiz muitas coisas, além de casar. Fiz dois álbuns de estúdio. Fui indicada ao Grammy latino. Rodei o Brasil com duas turnês. Fiz shows lotados. Fiz shows vazios. Fiz shows que não estavam lotados, mas também não estavam vazios. Fiz videoclipes. Fiz longas-metragens. Fiz um especial pra Netflix”, relatou a cantora, apontando que seu nome, apesar disso tudo, está constantemente sendo lembrado se associando ao de Gregório. E ela continua: “Por outro lado, não parece uma informação muito relevante no que diz respeito ao cara. O cara casou, mas isso definitivamente não faz parte do que torna ele ‘o cara’. Só se e quando ele quiser. Ele controla a narrativa dele e esse é um direito que ninguém nunca me ofereceu”. Para fechar com chave de ouro do feminismo, Clarice convoca a mulherada a parar de aceitar esse tipo de rótulo: “Não somos ex-mulher de não sei quem. Não somos a atual namorada. Não somos o possível affair. Somos nós. As nossas próprias eternas mulheres de nós mesmas”.