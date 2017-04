Sílvio Santos repreende Rachel Sheherazade em noite de premiação

Slvio Santos repreende Rachel Sheherazade em noite de premiao

Torta de climão

(

Que climão virou a entrega do prêmio de melhor apresentadora de telejornal no Troféu Imprensa. A agraciada do ano foi Rachel Sheherazade, que não levou para casa as alfinetadas do patrão e devolveu à altura. Sílvio Santos não teve dúvidas e lavou a roupa suja ali mesmo, repreendendo a jornalista pelas opiniões dadas. “Eu te contratei para apresentar o jornal, ler o que está escrito no teleprompter, e não para dar opinião ou falar sobre política”, disse ele, em alto e bom som. E Rachel discordou: “Mas você me contratou para opinar”. O Homem do Baú voltou a dizer que pediu à moça para não fazer mais isso e que a ideia era que ela continuasse expondo sua beleza e apenas ler; caso quisesse fazer política e comentar, que então comprasse sua própria televisão. Polêmica!

Juntos novamente



Após confissão de Lorena (Nathália Dill) no leito de morte, conforme a coluna TV Mix adiantou, Júlia será inocentada e se atirará nos braços de Gui (Vladimir Brichta). A gêmea boa ficará livre da acusação quando o juiz aceitar o vídeo feito pela gêmea má com o auxílio do médico. “Eu achava que nada ia me doer tanto quanto a morte dos meus pais. Mas enterrar a minha irmã... Mesmo que eu fosse condenada, Gui... mesmo que fosse pra viver o resto da vida com ódio dela... Eu queria ela viva. Será que eu não tive culpa também por não ter ajudado a Lorena?”, lamentará ela. Mas o roqueiro segura a barra ao lado da amada: “Não pensa assim, meu amor! Você foi uma irmã maravilhosa pra ela e ela sabia disso...”. Ao ouvir o resultado da sentença, Júlia para de resistir e se joga nos braços de Gui. Os dois se beijam com ternura, matando as saudades.

Paizinho

Se Yanna Lavigne e Bruno Gissoni não estão juntos, só eles mesmos para saber. Mas uma coisa é fato: se não estiverem, são o ex-casal mais civilizado que já se viu. A atriz mostrou em seu Insta Stories a diversão dos dois ao lado de amigos com o comentário “Bem paizinho mesmo”, com um elefantinho e um círculo em Gissoni. Além disso, eles apadrinharam, juntos, um casal de amigos, com direito a registro do ator apontando para o barrigão de Yanna e comentando: “ela veio” – referindo-se à filha, Madalena.





Quem é?



Jayme Matarazzo aparece assim, irreconhecível, nas redes sociais. Com esse bigodinho, o ator está em Nova York com Luiza Tellechea, curtindo os vários pontos turísticos que a Big Apple tem a oferecer. Os dois se casaram em novembro, em uma cerimônia no Cristo Redentor, e voltaram recentemente de luxuosa lua de mel na Tailândia.

Finito



Chegou ao fim o relacionamento de Mariah Carey e Bryan Tanaka. Segundo o TMZ, o motivo seria o ciúme excessivo do dançarino. Além disso, Tanaka teria dificuldade em aceitar o relacionamento de Mariah com Nick Cannon, seu ex-marido e pai de seus filhos. Ainda de acordo com o TMZ, o dançarino teria ficado pos-ses-so ao saber que Mariah e Nick tinham ido a jantares durante as férias, sem os gêmeos. A gota d’água teria sido o Kids Choice Awards, quando o ex-casal foi acompanhado dos filhos à premiação. Sentindo-se desrespeitado, o dançarino teria exigido que Mariah voltasse para casa ainda durante a premiação.

Reataram



Se uns estão terminando, outros parecem estar dando chance definitiva ao amor. Não é de hoje que Jennifer Garner e Ben Affleck ensaiam reconciliação. Segundo a revista Life & Style, os dois teriam decidido renovar os votos matrimoniais, agora que o ator completou sua reabilitação contra o vício no álcool. Então, a atriz teria decidido comemorar em grande estilo, aproveitando o 12º aniversário de casamento, no final de junho. “Depois dos últimos anos difíceis que ela teve, Jen está pronta para uma celebração. Ben mudou totalmente sua vida. Ele não apenas está sóbrio, mas também comparece às sessões de terapia de casal e vai à igreja com Jen e as crianças, todo domingo”, declarou uma fonte à revista.