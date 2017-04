Luana Caettano e Fran Petersen fazem ensaio quente para marca de moda praia

Por Letícia Morais

Acidente no mundo sertanejo



Os irmãos Henrique e Juliano sofreram acidente a caminho de um show em São Paulo. O carro que levava a dupla para uma apresentação na Vila Country, na noite de quinta-feira, 6, perdeu o controle, derrapou na pista, bateu no canteiro da estrada e foi parar no acostamento. Eles haviam desembarcado em Jundiaí e estavam indo em direção à capital paulista. “Foi um susto muito grande e acabei batendo a cabeça em alguma parte do carro (ou no teto, ou na lateral do interior do veículo), mas não passou disso. Graças a Deus estamos todos bem e nada de mais grave acabou acontecendo com ninguém ali dentro do carro”, contou o cantor Henrique, no Instagram da dupla.

Assédio no trabalho



Desde que veio à tona o caso de assédio envolvendo uma figurinista da Globo e o ator José Mayer, começaram a pipocar notícias de pessoas que também já foram assediadas no trabalho. Dentre tantos anônimos, está Fernanda Rodrigues, que afirmou ter levado a questão na brincadeira, naquela ocasião. “Eu levei na brincadeira, porque você não sabe como reagir. Você acaba tendo uma reação diferente do que esperava”, desabafou a atriz em entrevista à Rádio Jovem Pan. Lamentável...

Temperatura nas alturas



As modelos e musas fitness Luana Caettano e Fran Petersen ganharam fama após selarem o noivado em plena Sapucaí, durante o carnaval. Agora, as moças de corpos esculturais estão colhendo os frutos da dedicação à academia e também do namoro amplamente assumido e divulgado. Conforme a coluna Retratos da Vida, elas estrelam o catálogo de uma marca de moda praia e fizeram um ensaio para lá de quente nas areias do Rio de Janeiro, atiçando os fãs do casal.

Sinais de recuperação



Marilene Saade voltou a falar, informou seu irmão Roberto Saade, em publicação da Quem. A atriz, casada com Stênio Garcia, passou por uma cirurgia para a retirada do útero no dia 29 de março e teve uma complicação, sofrendo com a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (Sara). De acordo com o irmão, ela saiu do coma e já está lúcida. Aos 84 anos, Stênio Garcia, que havia fraturado as costelas no início da semana passada, já recebeu alta hospitalar e segue a recuperação na casa do cunhado. O ator procura manter a tranquilidade e a positividade neste momento de dificuldade para todos os seus familiares. Força!



2ª temporada?



Recebendo grande aceitação pelo público, a série 13 Reasons Why pode ganhar uma nova temporada… Bom, pelo menos o que não falta é torcida para que isso realmente ocorra. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a protagonista Katherine Langford e a produtora-executiva Selena Gomez se mostraram animadas sobre uma continuação para a história. Hugo Gloss também reproduziu a entrevista em seu blog, reforçando a torcida da série. “Definitivamente, há mais histórias para serem contadas. Seria legal continuar esse diálogo. Há tantos ganchos no final da temporada”, argumentou a intérprete de Hannah. Já Selena afirmou que a equipe ainda não sabe o que vai acontecer, mas argumenta que há muitas histórias profundas por trás de cada personagem. “É por isso que se tornou uma série em primeiro lugar. Então vamos ver”, endossou Gomez. Os fãs da série já podem começar a cruzar os dedos por uma continuação!

Rivalidade fitness



A perda da coroa da X9 é apenas um capítulo de uma guerra travada entre Gracyanne Barbosa e Juju Salimeni, a nova dona do posto na escola de samba paulistana. Além de holofotes, as duas disputam contratos dentro do mercado fitness, como propaganda na web, presenças em eventos e anúncios de marcas de suplementos. Recentemente, a mulher de Belo, adoentada, precisou ficar de molho em casa e recusar alguns trabalhos. “Representantes da Juju chegaram a ligar para algumas marcas se oferecendo para substituí-la”, entrega uma fonte à publicação da coluna Retratos da Vida. Preocupada, dizem que Gracyanne chegou, inclusive, a buscar ajuda espiritual para proteção. Apesar disso, as duas negam a rivalidade e se dizem até amigas. Em número de seguidores nas redes sociais, Juju Salimeni leva a melhor, com mais que o dobro que a rival, com um total de 11,3 milhões. Retratos da Vida entrou em contato com Gracy para falar sobre a perda da coroa, mas a modelo fez a política da boa vizinhança e almejou boa sorte à Juju. “Desejo um carnaval vitorioso para essa nova parceria e estou certa que a escola vai brilhar na Avenida”.