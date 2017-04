Sem contrato para atuar nas telinhas, Maria Flor se dedicará ao cinema

Sem contrato para atuar nas telinhas, Maria Flor se dedicar ao cinema



Por Larissa Prata Ciabotti



Ariel



Ritinha (Ísis Valverde) vai ganhar reforço no sereísmo em A Força do Querer. Laíze Câmara fará uma participação como Francineide, sua amiga que trabalha como sereia no aquário de Belém. Colunista Carla Bittencourt contou que é ela, também, que fala para a filha de Edinalva (Zezé Polessa) sobre a vaga de emprego no aquário. É lá que Zeca (Marco Pigossi) vai flagrar a noiva e onde começará toda a confusão na vida da jovem.

Zebrado



E por falar em A Força do Querer, Zeca (Marco Pigossi) será preso nos próximos capítulos. Tudo começa quando ele flagrar Ritinha (Ísis Valverde) com Ruy (Fiuk) e disparar contra os dois. Ele acabará acertando um barqueiro e, por conta disso, será conduzido à delegacia, onde passará uma noite. De boa índole, Zeca ficará arrasado ao saber que atingiu uma pessoa. Ele será liberado, mas precisará vender o caminhão para pagar a indenização.

Meow



Quem ama os felinos não pode perder o Como será? de hoje, que terá Sandra Annenberg cercada por gatos de todos os tipos e tamanhos no quadro “Hoje é dia de...”. A reportagem mostrará a adoção de gatos, histórias sobre felinos famosos e até concurso de beleza entre os bichanos.

Que espetáculo!



Paolla Oliveira aparece mais gata que nunca para campanha publicitária. Completamente nua, ela realça sua beleza natural com joias e, ao compartilhar um dos cliques nas redes sociais, não é poupada de elogios por seus seguidores. “Sensacional”, “espetáculo de mulher” e “maravilhosa” foram alguns dos comentários recebidos. E como discordar?

Evolução



Que Chay Suede é uma estrela em ascensão ninguém duvida. Pois, agora, o bonitão abocanhou o protagonismo vilão de Aguinaldo Silva após o troca-troca que rolou nos bastidores da novela das nove. Chay seria par romântico de Marina Ruy Barbosa, mas acabou mudando de figura. Cauã Reymond será o mocinho. Aguardemos!

Passou rápido



Quem adora organização não perde o Santa Ajuda com toda a criatividade e desenvoltura de Micaela Góes. Após dez anos de sucesso no GNT, ela lançará um livro que leva o mesmo nome que o programa, na segunda-feira, 10. Manual!

Que poder!



Tatá Werneck conseguiu que a Globo a liberasse para receber o Troféu Imprensa, no SBT, das mãos de ninguém menos do que “o cara”: Sílvio Santos. Ela é destacada como atriz revelação e personalidade na internet.

Ah, Comendador!



Sem contrato na TV ainda e após brilhar em A Lei do Amor, Maria Flor se dedicará ao cinema. Ela fará par romântico com Alexandre Nero no filme Albatroz, de Bráulio Mantovani.

Venha, cegonha



Juliana Alves anunciou ontem a primeira gravidez. A atriz usou as redes sociais para contar aos fãs sobre a novidade: “hoje, com o coração transbordando de alegria, compartilho com vocês esse momento mágico de descoberta na minha vida! É a realização do meu grande sonho!!! Obrigada a todos que vibram positivamente comigo”, declarou ela. Juliana e o diretor de cinema Ernani Nunes estão juntos desde maio do ano passado.

Será ilusão?



Luciano Huck esteve em Boston, nos Estados Unidos, para uma matéria na casa de “sua majestade” Gisele Bündchen e o marido, Tom Brady. O assunto era mágica! Eles receberam, também, o ilusionista David Blaine – a Globo comprou os direitos da nova temporada do programa do mágico e a exibição será como um quadro do Caldeirão, aos sábados.

Nada de concreto



Não há definição ainda sobre a estreia do Programa do Bial. Algumas gravações externas já foram gravadas e a produção está a todo vapor nos trabalhos, mas, talvez por excesso de cuidado, ainda não há muitas certezas. A pressão para não haver erros é imensa!