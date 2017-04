Depois de acusar Léo de assédio, Manu agarra o cantor em “Rock”

Depois de acusar Lo de assdio, Manu agarra o cantor em Rock



Por Larissa Prata Ciabotti

Um dia da caça...



...outro do caçador. Depois de acusar Léo Régis (Rafael Vitti) de assédio, Manu (Antonia Morais) vai agarrar o cantor em Rock Story. Eles vão acabar vivendo uma relação gato e rato, na trama, após uma pegação que rolará numa carona oferecida pelo cantor. Os dois estarão saindo de um show e o carro que buscaria a DJ não vai aparecer. Então, o cortês Léo Régis lhe oferecerá uma carona e o carro enguiçará. Os dois se trancarão lá dentro, após ouvir um barulho e ficar com medo. Ouvindo uma música, Manu comentará que a canção a faz se lembrar de um ex-namorado e Léo brincará: “Sério, você teve namorado? Achei que você não curtia, que achava homem uma coisa inútil...”. Manu não se intimidará e dirá que homem tem várias utilidades, mas Léo aproveitará a deixa e colocará o machismo em pauta novamente: “Já mulher eu acho que só tem uma utilidade”. Manu, então, pedirá para que eles continuem apenas ouvindo a música. Léo aumentará o som e começará a cantar, no maior entusiasmo, deixando a DJ encantada. Pintará um clima e Manu não se conterá, agarrando com tudo o cantor. Ele, claro, entrará na onda e corresponderá.

Bela e recatada



Se no Amor e Sexo não falta despojamento a Mariana Santos, no cinema ela vai aumentar o tamanho da saia, cobrir o decote e recolher a desinibição para viver uma realidade bem diferente no filme Ninguém entra, ninguém sai, que estreará no dia 4 de maio nos cinemas brasileiros. No longa, ela será Margot, uma mulher sonhadora e absolutamente recatada, que busca o único amor de sua vida. Por ironia, acaba refém do assaltante Alexandre (Rafael Infante). Para escapar da polícia, ele leva a mocinha para um motel, onde eles dividirão o quarto.

Quilinhos a menos



Agora, Anitta quer emagrecer. E para eliminar alguns quilinhos da silhueta, a Poderosa contratou os serviços da ex-BBB Mayra Cardi, que saiu dos Estados Unidos para aceitar o desafio proposto pela cantora. Mayra tem um programa de emagrecimento chamado “Mayra Cardi seca você” – controverso, ele, inclusive, já foi alvo de denúncias de conselhos de saúde, conforme a coluna TV Mix contou por aqui antes – e atua como life coach. Anitta contou no Instagram Stories que a ex-sister a acompanhará por um mês. As duas são amigas desde quando a ex-sister participou do clipe Meiga e Abusada, de Anitta. “Por falar em dieta, depois do meu aniversário, depois que eu comi o primeiro salgadinho, eu não consegui parar de comer até ela chegar (aponta para Mayra). Foram cinco dias de comilança intensiva, até que nenhuma roupa estava entrando em mim. Nenhuma roupa está entrando em mim nesse momento. Amor, foi aniversário férias real, e eu só parei de comemorar ontem, com a chegada dela”, riu a cantora. E aí, quem está ansioso pelo “antes e o depois”?

Preparando o bolso



Quem gosta de música internacional vai adorar saber que 2017 será marcado por grandes shows por aqui. Paul McCartney, Bruno Mars e John Mayer vão se apresentar aos brasileiros ainda neste ano, provavelmente após o Rock in Rio – Sir Paul e Mayer, em outubro, e Bruno Mars, em novembro, com a 24k Magic Tour. A turnê do ex-Beatle é a mais inesperada, já que ele é o único que não lançou nenhum álbum ou hit recentemente, apesar de haver especulações sobre um lançamento engavetado, que pode sair a qualquer momento.

Ah, o amor!



Em entrevista à apresentadora americana Ellen Degeneres, Demi Lovato se derreteu pelo novo boy, comemorando a grande fase na vida pessoal e, também, na profissional. Após anos com Wilmer Valderrama, Demi está sorrindo de uma orelha à outra ao lado do lutador de MMA Guilherme Bomba. “Ele não é fofo? Tão fofo. Estou tão feliz. A vida está realmente boa”, contou ela, realizada. Felicidades aos pombinhos!

Para sempre Nelson



Já começaram as movimentações para as gravações de nova série para o Fantástico, especialmente dirigida por Fernanda Montenegro. Sob o título provisório de “Nelson por ele mesmo”, a série tratará da vida e obra de Nelson Rodrigues, que continua sendo um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Colunista Flávio Ricco contou que serão seis crônicas no total sobre diversos assuntos, como futebol, adultério e o assassinato do irmão, entre outros. Estreia prevista para o segundo semestre.