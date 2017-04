Gracyanne Barbosa conquista linha de suplementos que leva seu nome

Preconceito racial



Um dos protagonistas de Os Dias Eram Assim será o preconceito racial. O problema já foi amplamente tratado em diversas produções televisivas e voltará aos holofotes na pele de Izak Dahora, que será Domingos, um médico que sofrerá com o racismo. Ele será criado na casa de Dona Vera (Cássia Kiss Magro) e terá o também médico Renato (Renato Góes) como referência profissional.

Jogo baixo



Nos próximos capítulos de Rock Story, Diana (Alinne Moraes) vai jogar sujo para conquistar Gui (Vladimir Brichta). Para separá-lo de Júlia (Nathália Dill), a produtora dirá que está grávida do ex. Ela contará o plano a Vanessa (Lorena Comparato), dizendo que, depois, forjará também a perda do bebê. A notícia, logicamente, cairá como uma bomba no colo de Gui e Júlia, que a essa altura estarão em vias de reatar o romance. Para deixar a pressão ainda maior, Diana contará a novidade até mesmo para Chiara (Lara Cariello).

Narizinho



Acredite se quiser: Dr. Rey se prepara para voltar a mais uma temporada de Doutor Hollywood para a programação da RedeTV!. Colunista Flávio Ricco contou que ele já esteve nos estúdios da emissora, gravando chamadas, e a parceria com Daniela Albuquerque está confirmada. Ainda não há definição, contudo, sobre o dia e horário de exibição, mas a ideia é de que seja às quintas-feiras. As noites de domingo estariam descartadas, por causa de João Kléber.

Musa fitness



Gracyanne Barbosa vai colocar o seu bumbum na nuca pra jogo. Ela acaba de ganhar mais um espacinho no mundo fitness, com a conquista de uma linha de suplementos de uma multinacional com seu nome. “Estou acompanhando tudo junto aos nutricionistas da marca e já estou testando. Só divulgo ou assino um produto no qual eu acredito. Sou muito criteriosa com isso. Embarco para a Bolívia nesta semana e, na volta, já retomo essa produção. Estou bem animada”, revelou ela ao portal O Fuxico.

Aprendiz de música



E a fofura extrema da doce Melinda, ajudando o papai Michel Teló a ensaiar? Conforme a coluna TV Mix adiantou, o sertanejo estreará agora, também, como ator no musical Bem Sertanejo e recebeu uma ajuda de ouro nos preparativos.

Gente adulta



Gente civilizada é outro nível. Separados há dois anos, Nathália Dill e o cineasta Caio Soh (ele é o de óculos escuros, na foto) se encontraram nesta semana para a pré-estreia do filme Por Trás do Céu, no Rio. E nada de torta de climão! A atriz trabalha no filme, que foi dirigido pelo ex. Os dois ficaram juntos por quase quatro anos e se casaram em segredo em 2013. Hoje em dia, Nathália, brilhando na pele de Júlia e Lorena em Rock Story, namora o ator Sérgio Guizé. Já Caio está casado com a diretora Manuela Dias, com quem tem uma filha linda.

Sambando na audiência



Para ajudar a emplacar o Dancing Brasil, a Record vai reprisar o programa aos sábados, às 20h30. Com isso, a atração comandada por Xuxa acabará atrasando o Programa da Sabrina, que passará a ser exibido às 21h30. A estreia aconteceu na segunda-feira, 3, e patinou no ibope, registrando 5 pontos de audiência – a casa esperava bem mais. Para quem não viu, o programa “roubou” jurados do Domingão do Faustão (ô loco, meu!) e teve Xuxa mais eufórica do que nunca.

Como lidar?



Suspenso das próximas produções globais, conforme a coluna TV Mix adiantou, o ator José Mayer tem presença mais que maciça nas telinhas. A começar por Senhora do Destino, que voltou a passar no Vale a Pena Ver de Novo, há pouco tempo. Além disso, o ator pode ser visto em A Gata Comeu, em exibição no Viva. O canal pago ainda estreará outras produções, em breve, com o eterno sedutor das novelas Tieta e Fera Radical. E agora, José?!