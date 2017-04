Chega de assédio! Zé Mayer se desculpa publicamente após afastamento

Chega de assdio! Z Mayer se desculpa publicamente aps afastamento



Por Letícia Morais

Indiciado



O cantor Victor Chaves, da dupla Victor & Léo, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por agressão contra a mulher, que está grávida do segundo filho do casal. Em comunicado oficial, a PCMG afirma que “pela contravenção penal prevista no Artigo 21, do Decreto Lei 3.688, vias de fato, conforme demonstrado no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio e pelo depoimento da vítima”, diz trecho da nota. Conforme informações divulgadas pelo Extra, o laudo do Instituto Médico Legal constatou que não havia lesões aparentes no corpo da mulher. Entretanto, a delegada Danúbia, chefe da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid), de Belo Horizonte, aguardava a análise das câmeras de segurança para concluir o inquérito e decidir se denunciava ou não o cantor. Quando a bomba explodiu, Victor Chaves negou veementemente a agressão, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo. “Absolutamente, eu nunca agredi ninguém na minha vida”, frisou o sertanejo. Se for condenado, a pena pode variar de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, com valor a ser definido pela Justiça.

Polêmica



Quem também se envolveu em uma polêmica pra lá de cabeluda foi o ator global José Mayer, de 67 anos. Ele acaba de ser afastado da próxima novela das nove pela emissora, após ser acusado de assédio sexual por uma figurinista da Globo, na sexta-feira, 31 de março. Em nota, a emissora diz que “no que diz respeito à escalação, sim, a Globo decidiu não escalar José Mayer para a próxima novela das nove, de Aguinaldo Silva, prevista para ir ao ar em 2018”. Conforme a Globo, essa é uma atitude isenta e responsável da Globo, de “não dar visibilidade a uma das partes envolvidas numa questão que é visceralmente contra tudo que a Globo acredita. E não é uma atitude isolada. A atitude da Globo será sempre essa. A de defender que casos como esse devem ser apurados, ouvindo e oferecendo todo o apoio às duas partes, dando possibilidade para que a verdade aflore e criando condições para que não se repitam”, reforça. ••• No depoimento, a figurinista de 28 anos relata os assédios sofridos no camarim da emissora, destacando que o problema começou há oito meses, em tom de “brincadeira”. Segundo texto publicado no jornal O Tempo, a gota d’água para a mulher foi quando o ator pegou na genitália dela em frente a outras pessoas, que nada fizeram. Este era o primeiro trabalho dela como figurinista de TV, para a novela A Lei do Amor.

Manifestação artística



Na manhã de ontem, figurinistas, atrizes e outras funcionárias da TV Globo se reuniram na emissora, nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, num ato de apoio à figurinista Su Tonani. A manifestação começou às 10h, simultaneamente ao uso das hashtags “mexeu com uma, mexeu com todas” e “Chega de assédio”, organizada pela fotógrafa baiana Catarina Rangel, nas redes sociais.

Várias atrizes, entre elas Sophie Charlotte, Drica Moraes, Alice Wegman e Tainá Müller postaram fotos vestindo camisetas com a frase. Gloria Pires, Grazi Massafera, Bruna Marquezine, Camila Pitanga e Taís Araújo também compartilharam a campanha.

Pedido de desculpas

Em carta aberta aos colegas e à sociedade, José Mayer afirma ter errado e pede desculpas, dizendo não ter “tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar”. No discurso, ele admite que as brincadeiras foram de cunho machista e que ultrapassaram os limites do respeito com que deve tratar as colegas de trabalho. “Tristemente, sou sim fruto de uma geração que aprendeu, erradamente, que atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas. Não podem. Não são. Aprendi nos últimos dias o que levei 60 anos sem aprender. O mundo mudou. E isso é bom. Eu preciso e quero mudar junto com ele. A única coisa que posso pedir a Susllen, às minhas colegas e a toda a sociedade é o entendimento deste meu movimento de mudança. Espero que este meu reconhecimento público sirva para alertar a tantas pessoas da mesma geração que eu, aos que pensavam da mesma forma que eu, aos que agiam da mesma forma que eu, que os leve a refletir e os incentive também a mudar. Eu estou vivendo a dolorosa necessidade desta mudança. Dolorosa, mas necessária. O que posso assegurar é que o José Mayer, homem, ator, pai, filho, marido, colega que surge hoje é, sem dúvida, muito melhor”, completou ele. Que sirva de lição não só para ele, mas para todos aqueles que continuam com pensamentos machistas e retrógrados!

Até quando?



Tatá Werneck e Rafael Vitti passaram o domingo, 2, grudadinhos. Segundo a coluna Retratos da Vida, os dois almoçaram com a família do jovem galã, em um restaurante, na Praia do Flamengo. “Teve beijinho na boca e tudo”, entregou um cliente à publicação. De lá, eles seguiram para um centro budista, em Botafogo, que é frequentado semanalmente aos domingos pelo ator, onde posaram com amigos e outros frequentadores. Vale ressaltar que ele já levou algumas ex-namoradas lá, como Isabella Santoni e Julia Oristânio. E aí, até quando os dois vão negar que estão tendo um affair?

Linda e loira!



Depois de temporada no Rio de Janeiro, a herdeira de Xuxa Meneghel, Sasha, voltou para as aulas de Moda, em Nova York, e posou despojada para as lentes da amiga de infância, Bruna Moreira, que também mora na terra do Tio Sam.