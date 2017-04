Cleo Pires vai ao cinema com o ex-namorado, João Vicente Castro

Cleo Pires vai ao cinema com o ex-namorado, Joo Vicente Castro



Bem juntos



Pelo visto está rolando um flashback “daqueles” entre Cléo Pires e João Vicente de Castro. Os dois estão separados há quatro anos. Neste fim de semana, eles foram bem juntinhos assistir ao filme A Bela e a Fera, em cinema de shopping carioca. Segundo o jornal Extra, os dois só se desgrudaram ao perceber que estavam sendo fotografados. Cléo, inclusive, até acenou para os paparazzi. Após o filme, eles foram embora separados, mas, logo após, Cléo postou no Instagram uma foto com o ex e o cachorro deles, contando que os dois foram levar o cãozinho ao veterinário. Ah, ’tá! Essa não é a primeira vez que Cléo e João Vicente são fotografados em clima intimista após o rompimento. Ele não assume nenhum relacionamento desde o ponto final no namoro com Sabrina Sato. Já Cléo foi vista aos beijos, na semana passada, no festival Lollapalooza, com o modelo Leandro D’lucca. Hum, onde tem fumaça...

E por falar em flashback...



Quem também esteve em companhia do ex, no fim de semana, foi Larissa Manoela. A estrela teen curtiu o show de Justin Bieber, no domingo, 2, em São Paulo e chegou lá com o ex-namorado Thomaz Costa, a tiracolo. Ela jurou juradinho que os dois são apenas amigos, mas tirou foto assim, de rostinho colado. No Instagram, Thomaz ainda fez uma declaração subliminar: “Mais um dia de show com ela”, dando a entender que a afinação continua a mesma. A propósito, os dois assistiram, juntinhos também, ao show de bola dado por Neymar e a Seleção Brasileira, na Arena Corinthians, na partida contra o Paraguai, com direito a comemoração com o artilheiro e Bruna Marquezine. De novo: onde tem fumaça...

Forno e fogão



Depois de viver a sofrida (e sofrível) Vitória Costa Leitão em A Lei do Amor, Camila Morgado voltará a atuar de forma bem mais sorridente. No cinema, em Divórcio, ela será Noeli, uma mulher alegre, que deixa para trás a vida humilde quando vê se tornando um imenso sucesso seu molho de tomate caseiro.

New baby



Foi com essa barriguinha chapada que a apresentadora Eliana anunciou sua segunda gravidez. No finalzinho do seu programa, no domingo, 2, ela contou que Arthur vai ganhar uma irmãzinha. Junto ao anúncio da nova visita da cegonha, Eliana também confirmou que está noiva do namorado, o diretor de TV, Adriano Ricco, de 38 anos, com quem ela tem um relacionamento há dois anos. Que a criança venha com muita saúde!

Ponto final



O amor não supera tudo; pelo menos para Dani Calabresa e Marcelo Adnet, que anunciaram o fim do casamento de seis anos. Claro que o papo cordial rolou sobre o ponto final, deixando claro que “o carinho, a amizade e a parceria” continuam. Muitos acreditavam que o casamento não superaria a pulada de cerca de Adnet, que foi flagrado aos beijos com uma moça, nas ruas cariocas, em 2014. Após o episódio, ele se desculpou publicamente, tuitando que superariam a crise juntos e casados. Desde então, pipocam suspeitas de novos chifres calabresos, mas nada tão explícito e evidente. Agora é vida que segue.

Teste de paternidade

Bomba em Malhação: Bárbara (Barbara França) descobre que não é filha de Ricardo (Marcos Pasquim). A verdade virá à tona quando a gata fizer um teste de compatibilidade para doar o fígado para o pai. Caio (Thiago Fragoso) contará que seu pai era um homem casado, que não quis comprometer a vida da mulher e dos filhos devido ao caso que teve com a mãe dela.

Maldade pura



Marcelo Serrado não se despedirá da vilania para as telinhas. Depois do mau-caráter Carlos Eduardo em Velho Chico, o ator será outro malvado em Pega Ladrão. Ele será o concierge Malagueta, mentor do roubo do Carioca Palace, que colocará o plano em prática com a ajuda de outros funcionários do hotel, Júlio (Thiago Martins), Sandra Helena (Nanda Costa) e Agnaldo (João Baldasserini), levando 40 milhões de dólares em quatro malas. O objetivo de Malagueta é provar ao pai, Timóteo (Cacau Amaral), que é um bandido melhor que ele.