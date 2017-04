Bey poderá emprestar sua voz para Nala, a namorada de Simba em O Rei Leão

Bey poder emprestar sua voz para Nala, a namorada de Simba em O Rei Leo

Por Letícia Morais

Queen B



Nos últimos tempos, a Disney tem bombardeado os fãs com live-actions – que são filmes originalmente animados, com atores reais ao invés de desenhos. Recentemente, A Bela e a Fera arrancou suspiros, pra lá de merecidos, dos fãs, com Emma Watson no papel principal. Sabe qual é o próximo remake que a empresa pretende fazer? O famoso Rei Leão... E, pasmem, o principal nome para interpretar Nala, a namorada de Simba, é ninguém menos do que Beyoncé! Isso mesmo, a Queen B poderá emprestar sua voz para a personagem, segundo o site Variety. O portal O Fuxico destaca que os papéis de Simba e Musafa já têm dono. O cantor Donald Glover dará vida ao jovem príncipe-leão e James Earl Jones, o eterno Darth Vader, continuará a ilustrar o papel do soberano da savana. Ainda não há nada confirmado, já que Bey está se decidindo. Para conquistar a diva, a produção se dispôs a adaptar todo o calendário das filmagens ao da futura mamãe de gêmeos. Alguém aí está ansioso para saber como ficará Can You Feel The Love Tonight na voz da rainha? Estamos na torcida!

Explodindo o fofurômetro!



Michel Teló compartilhou foto pra lá de fofa em que aparece em estúdio com a companhia da filha, a linda Melinda. Para completar a fofurice, o papai coruja se derreteu pela filhinha. “Olha quem veio visitar o papai no estúdio!!! E o tanto que eu te amo, filha?! E o tanto?!”, publicou o cantor. Que delícia!

Recriando em família



Quem também fez os fãs explodirem com tanta fofura foi a atriz Camila Pitanga, ao compartilhar o antes e o depois da filha Antônia e do pai, Antônio. “Relembrando e recriando fotos. Cá estamos. Nós três”, escreveu a atriz. Camila, que gosta de demonstrar todo o seu amor pela família, lançou nesta semana um documento sobre o pai, com o título Pitanga. Linda família!



Segura o Tchan!



Lá se foram quase 20 anos desde que Sheila Mello, de 38, e Scheila Carvalho, de 43, passaram a dividir o posto de dançarinas do grupo É o Tchan. A ex-dançarinas do grupo seguem amigas até hoje e se reencontraram no Rio, nesse fim de semana. Elas aproveitaram para matar a saudade (e, claro, dos fãs também). Scheila esteve na Cidade Maravilhosa para acompanhar o marido, Tony Salles, que também integrou o grupo baiano, só que como vocalista. No reencontro do trio, eles relembraram o ano de 2002, quando trabalharam juntos e lançaram o sucesso Fissura... Aôôô, saudade!

Novo visual 1



Após dar vida à despojada e roqueira Lenita, Letícia Spiller aparece pela primeira vez com visual novo, com longas madeixas, prontíssima para gravar suas cenas na supersérie Os Dias Eram Assim, que estreará no dia 17. Na história, ela será uma ex-miss Arpoador, casada com o personagem de Marcos Palmeira, que se arrepende de ter se casado jovem para virar mãe de família.



Quem também deu uma renovada no visual é Cleo Pires. A atriz optou por corte em camadas, um pouco abaixo dos ombros, e uma franja longa para dar leveza e balanço aos fios. E aí, aprovadas?!

Homenagem



Após 27 anos de sua morte, o humorista Zacarias será homenageado pelo programa Domingo Show, da Record, às 11 horas. Na edição, será contada a história que ninguém conhece sobre o humorista, que viveu um dos mais queridos personagens da TV. Segundo informações do portal O Fuxico, o apresentador do programa, Geraldo Luís, preparou uma homenagem especial ao trapalhão e vai revelar, ainda, quem era o ator Mauro Gonçalves por trás das câmeras. Quem acompanhou a trajetória do ator poderá matar um pouco da saudade, por meio de fotos e vídeos inéditos.



Não se bicam

Nesta semana, Gretchen usou seu canal no YouTube para detonar Joelma, pegando de surpresa muita gente. Quase ninguém sabia que as duas não “se bicavam”. A rainha do rebolado lembrou um episódio com a ex de Ximbinha e disse que ela não era humilde: “Quando conheci a Joelma, ela estava começando a carreira dela no Calypso e eu estava gravando uma música do Ximbinha (marido dela, na época), que se chama Loirinha. Aí eu perguntei a Joelma se ela queria que eu divulgasse a música dela para ajudar, e ela disse: ‘Eu não preciso de ajuda. Pode deixar que eu mesma faço o meu sucesso’”, desabafou Gretchen. Em seguida, a rainha do rebolado disse que gente que não tem humildade não fica em seu círculo de amizades. Ao Extra, Joelma comentou a declaração, afirmando não se lembrar do episódio. “Talvez a Gretchen tenha a memória melhor que a minha”, alfinetou.