Não é a Kátia

No a Ktia



Por Larissa Prata Ciabotti



Realeza



E não é que Game of Thrones finalmente foi superada?! Quem levou para casa o Globo de Ouro de melhor série dramática foi a mais nova joia da Netflix, The Crown, sobre a história da Rainha Elizabeth 2ª. A série também teve a segunda premiação, que ficou para a britânica Claire Foy, que interpreta a rainha da Inglaterra. A novata The Crown superou não só a veterana GoT, que abocanha praticamente tudo a que é indicada, mas também outras produções de sucesso entre os serianáticos, como Stranger Things, Westworld e This is Us. A propósito, importa destacar que é a primeira vez que a Netflix fatura um prêmio tão alto, levando o principal Globo de Ouro para casa – a HBO, ao contrário, ficou a ver navios na edição de 2017. Para quem ainda não viu The Crown, aí vai mais uma dica: a série foi criada por Peter Morgan, que já tratou da vida da Rainha Elizabeth no filme A Rainha, com Helen Mirren. Na série, a vida da monarca é abordada desde a sua juventude, sobretudo a partir do momento em que ela herda a coroa, aos 25 anos. A série está entre as mais caras da história da TV, custando mais até mesmo do que a sexta temporada de Game of Thrones, um dos maiores orçamentos.



Framboesa para ele



Por falar em Globo de Ouro, uma das maiores expectativas era sobre Jimmy Fallon, o dono do microfone na grande noite de premiações. Um dos apresentadores americanos mais adorados, cheio de tiradas fantásticas, Fallon prometia ser a grande estrela da noite. Mas estava mais para estrela cadente na noite de domingo, 8. A doze dias da posse de Donald Trump, era esperado que Fallon aproveitasse a “deixa” em pelo menos um momento. Que nada... O humorista preferiu seguir uma linha mais “bom moço”, totalmente low profile. “Aqui é o Globo de Ouro, um dos poucos lugares onde os Estados Unidos ainda honram o voto popular”, disse ele em uma das únicas referências ao pleito presidencial americano. Mas a piada ficou nonsense, já que o Globo de Ouro não tem nada de democrático, considerando-se que é escolhido por apenas 90 jornalistas estrangeiros baseados em Hollywood. Outra piadinha nada a ver sobre o novo Presidente foi durante a apresentação de Game of Thrones: “A série tem tantas reviravoltas e momentos difíceis. Muitas pessoas se perguntaram como seria se o rei Joffrey tivesse vivido. Bem, em 12 dias, vamos descobrir” – ?!. Noites de premiações longas e cansativas precisam de apresentadores mais corajosos...

Homenagem?



Os fãs não perdoam mesmo... Mariana Goldfarb publicou uma foto superbonita nas redes sociais e não demorou até os seguidores já a acusarem de plágio. O motivo? Uma foto praticamente idêntica publicada cerca de meia hora antes por Grazi Massafera, ex-esposa do namorado de Mariana, Cauã Reymond. “Treinou muito pra imitar nossa diva Massafera”, provocou um seguidor. “Eita que acho que ela segue a Grazi, só pode! Aff sem criatividade, hein?”, cutucou outro. No perfil de Grazi os comentários também sugeriram a suposta homenagem de Mariana. “Nossa, a namorada do ex imitou ela! Que feio”, disse um seguidor, enquanto outros sugeriram ser apenas coincidência. Será?

Kátia, é você?!



Que maré ruim está enfrentando Ludmilla... Depois de fazer a Kátia para um fã na praia – como esquecer? – a funkeira está sendo chamada de arrogante. Isso porque, ao que tudo indica, o sujeito na praia que gravou um vídeo dela se recusando a tirar foto com ele (na ocasião, ela disse que não era a Ludmilla, mas sim Kátia) não foi o primeiro a levar um fora do ídolo. “Ela manda a gente dizer que está resfriada quando algum fã pede uma foto. Nunca entendi, mas ela sempre faz isso”, contou ao jornal Extra um garçom de estabelecimento frequentado por Lud. Segundo ele, a moça nunca quer ser incomodada pelos fãs... Ao jornal, Ludmilla optou por não comentar as acusações.

Multiplica, Senhor!



Rodrigo Santoro vai ser papai! A atriz e apresentadora Mel Fronckowiak, namorada do astro hollywoodiano, está gravidíssima do primeiro herdeiro deles. A visita da cegonha já era especulada desde o fim de semana, o que acabou sendo confirmado, ontem, pela colunista Patrícia Kogut. Virá uma princesinha para alegrar o clã. Felicidades ao casal!

Mestre-cuca



Queridinho dentro e fora das telinhas, Rodrigo Hilbert vai ganhar uma segunda atração no GNT. Atualmente à frente do Tempero de Família, Hilbert vai conciliar com novo projeto, ainda em fase de criação, mas desta vez longe do fogão. Programa entrará na grade de domingo e será voltado a toda a família.