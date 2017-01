O$$tentao

Por Letícia Morais



Adora causar

Luana Piovani não se cansa de arrumar encrenca. A loira começou o ano com a língua mais afiada do que nunca. Segundo a coluna Retratos da Vida, sem citar nomes, mas numa clara alusão a atrizes e blogueiras, ela criticou o estilo e o excesso de luxo dos vestidos na virada do ano. “Queria entender uma coisa, se essas mulheres estão usando esses vestidos lindos, maravilhosos, riquíssimos e transparentes na praia, no réveillon, o que elas vão usar no dia do casamento? Vão nuas?”, disparou. E continuou: “Será que no dia do casamento vão fazer a apertadinha simples, branca e usar uma coisa humilde? Não sei onde vão parar”, alfinetou. Tem gente que gosta de aparecer de tudo quanto é forma!



Temperatura nas alturas

Timidez não parece ser mesmo o forte de Laura Keller e do marido, Jorge Sousa. Nas redes sociais ou na praia, o casal mostra que gosta mesmo é de ver as temperaturas nas alturas. Aproveitando o calor do Rio de Janeiro, eles tomaram um banho pra lá de quente em um mergulho na Praia da Barra. Os dois trocaram beijos e muuuuitos amassos, mostrando que a paixão segue quente na vida a dois. Eta, calorão danado!





Gente como a gente

Kim Kardashian também enfrenta problemas como todos nós, reles mortais. A socialite americana sugeriu em suas redes sociais que está sofrendo com sintomas da psoríase em seu rosto. “Wait why am I now getting psoriasis on my face” (Espere! Por que estou pegando psoríase em meu rosto?”, publicou ela, com o desenho de uma carinha triste, chorando. Kim foi diagnosticada com a doença em 2010, logo após descobrir uma mancha na perna. Segundo ela, esse é o seu grande defeito. A doença é autoimune e não tem cura, mas o tratamento pode abrandar os sintomas (como manchas, lesões e coceiras na pele).



O$$tentação

Como sempre, as férias do filho do milionário Eike Batista, Thor, estão sendo de muito luxo e ostentação. Segundo informações da coluna Retratos da Vida, Thor escolheu um destino com clima frio para passar dias românticos ao lado da namorada, a modelo e também empresária Lunara Campos. Mas nada de economia! Os pombinhos partiram há uma semana para Londres, na Europa, e estão hospedados na suíte master de um hotel que oferece visão privilegiada da cidade e é considerado o melhor da região. E pasme: a diária do lugar custa mais de R$39 mil, conforme informações do site do hotel. Que ryyyyyyyyyyyyco!



De volta às telinhas

A atriz Laura Cardoso era só sorrisos em sua volta às gravações da novela Sol Nascente, após três meses afastada por problemas de saúde. A colunista Carla Bittencourt publicou foto da veterana sendo recebida com aplausos pelo elenco, na gravação que aconteceu na sexta-feira, 6, nos Estúdios Globo. Segundo a colunista, esbanjando vitalidade, Laura confessa que estava louca para voltar. “É muito ruim ficar em casa. Chega a ser cansativo não ter o que fazer”, disse, rindo. O retorno de “Sinhá”, sua personagem na novela, irá ao ar nesta segunda-feira. Na cena, dirigida por Leonardo Nogueira, ela chega com César (Rafael Cardoso) e Paula (Ana Lima) no dia do baile anos 50 no Rota 94. Seja bem-vinda de volta!



Morta e enterrada

Mulher, quando arruma briga, é fogo! Magnólia (Vera Holtz) vai matar Beth (Regiane Alves) nos próximos capítulos de A Lei do Amor. Chantageada pela ex-mulher de Augusto (Ricardo Tozzi), que descobriu seu caso com o genro, Mag finge ceder à extorsão da rival. “Então, o que ’tá esperando pra entregar a minha parte? Este lugar me dá calafrios...”, dirá Beth, quando as duas se encontrarem em um lugar distante e meio tenebroso. Nesse momento, Mag saca uma arma e avisa: “Vou entregar a sua parte agora mesmo”, ironiza. Com a frieza que lhe é natural, a vilã abre uma cova e enterra a arqui-inimiga, sem qualquer ressentimento. Ciro (Thiago Lacerda) que se cuide...