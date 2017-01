Barraco armado

Por Larissa Prata Ciabotti

Barraco dos grandes



Sexta-feira amanheceu bombando com a briga de Danielle Winitts e o jornalista Léo Dias, que declararam guerra das grandes nas redes sociais. Tudo começou quando o jornalista publicou em sua coluna no O Dia que a atriz teria “furado” a imensa fila de embarque no aeroporto do Galeão, no dia 30 de dezembro, quando estava indo a Nova York, passar o fim de ano com o filho. Ela teria pedido atendimento prioritário, alegando estar grávida, segundo publicou Léo Dias. Danielle ficou furiosa e rebateu a matéria nas redes sociais. “Leo Dias (pseudojornalista) é um ser humano que merece muito além do que 15 minutos de fama, a qual tanto persegue anos a fio. Merece ser suprido de amor, tamanha carência a qual esmaga esse peito desnutrido de afeto. Merece um basta em si mesmo, tamanha falta de respeito para com o próximo. Merece ser amado pelo amor que lhe falta, pela mentira que o completa, pela incompletude que o cerca. S.O.S. Leo Dias”, publicou ela.

Barraco dos grandes – parte 2



E Léo Dias ficou ainda mais furioso e, em sua resposta, teria dito supostas verdades escondidas sobre a atriz. “Essa é Danielle Winits, brigou com a pessoa errada! Me ataca porque eu contei que, para furar a fila da classe econômica da American Airlines, ela disse estar grávida! Tenho testemunhas. Passageiros relataram. Eu não disse que você está grávida. Só que é mais uma mentira que você conta. Aliás, quer que eu lembre da última mentira que você contou para o Amaury Nunes, seu ex??? Vocês foram jantar na pizzaria Braz, na Barra da Tijuca (no Rio). Ele tinha acabado de chegar de um período nos Estados Unidos. O garçom, educado, perguntou se você queria o mesmo vinho da semana passada, que estava em falta. Amaury olhou para você e perguntou: ‘Ué, você não bebe vinho; com quem você esteve aqui?’. Ao invés de falar para o Amaury que levou seu amante personal trainer, você foi fazer um escândalo com o coitado do garçom, lembra Danielle??? O garçom foi humilhado, você queria que o demitissem por expor a sua vida secreta. Isso eu não contei, Danielle. Porque eu achava que as suas mentirinhas públicas eram inofensivas. Coitado do Amaury. O único que te aturou, não por muito tempo. Você me chama de pseudojornalista? Qual foi seu grande papel na TV? Mostrando seu corpo? Que há muito tempo não é mais o mesmo. Danielle, se enxergue. Você é uma farsa. Ninguém te atura por muito tempo. Nem seus amigos (e conhecidos muitos ex), nem os que foram pra cama com você (que não foram poucos, talvez dezenas), mas não ficou nenhum. Olhe pro espelho antes de falar de mim”, atacou ele.

Barraco dos grandes – parte 3



E o bafafá não terminou aí. Se a situação já estava tensa, ficou ainda pior quando André Gonçalves, há um mês marido da atriz, entrou na briga, compartilhando nas redes sociais um vídeo agressivo contra o jornalista. “Olá, Leo Dias. Deixa eu te falar uma parada, já que você não respeita ninguém. Já que você mente e inventa um monte de mentira... É o seguinte: não tem processo, eu vou quebrar seus dentes, meu filho! Seu cheirador de cocaína, filho da p... Vou quebrar seus dentes! Não tem Justiça, eu vou quebrar você, seu filho da p... Por causa da tua mentira, sacou?”, ameaçou. Vixe!

Vai morrer



Depois de passar um longo e tenebroso inverno deitado em uma cama e absolutamente desnecessário na trama, Fausto (Tarcísio Meira) voltou à cena e terá papel crucial para desmascarar Magnólia (Vera Holtz). Logo após expor os excessos da esposa em público, Fausto sentirá uma forte dor no peito e falecerá. Pedro (Reynaldo Gianecchini) e Helô (Cláudia Abreu) vão armar uma exposição com fotos reveladoras sobre a vilã, inclusive exibindo seu caso com Ciro (Thiago Lacerda). Durante o evento, Fausto contará a todos as armações de Mag, inclusive a de ter sido ela a mandante do atentado. Magnólia ficará indignada e se fará de vítima, mas Fausto a empurrará, deixando-a no chão. Já em casa, ainda agitado, ele reclamará de forte dor no peito e pedirá a Ana Luiza (Bianca Müller) para chamar toda a família. Diante de todos os herdeiros, ele se despedirá com um discurso emocionado, antes de delirar e ver Suzana (Regina Duarte), quando fechará os olhos pela última vez. Em tempo: a morte de Fausto era prevista na sinopse, mas é uma pena que ela tenha demorado tanto tempo a acontecer, porque um ator do calibre de Tarcísio Meira não merecia tanto tempo de insignificância.

Novo amor



Demi Lovato fez a fila andar e já ostenta novo bonitão – e o muso da vez é brasileiro! Trata-se do lutador Guilherme Bomba, que tem várias famosas no currículo amoroso, incluindo Fernanda Paes Leme. Jornal Extra lembrou que o lutador já teve a vida amorosa exposta quando pediu a mão da ex-noiva, a advogada Carla Tank, num programa de televisão. O namoro de Bomba e Demi veio a público com foto postada por ele nas redes sociais, beeeeem abraçadinho com a nova namorada.