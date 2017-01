Veias saltadas



Por Larissa Prata Ciabotti

Não é a Kátia

Ainda está rendendo o bafão do ano passado envolvendo Ludmilla. Para quem não se lembra, a cantora recusou-se a tirar uma foto com um fã, na praia, alegando se chamar Kátia. E, pelo visto, o drama continua, já que ela tem sido alvo constante de críticas. Para evitar o bombardeio, Lud chegou a trancar seu perfil no Facebook – sua mãe seguiu o mesmo caminho e, também, tem a conta privada. Então, a enxurrada de críticas está invadindo a página profissional da cantora, que tem recebido mensagens como “Tá se achando”; “Esqueceu-se de onde você veio?”; “já achava antipática, agora então”. Para entornar ainda mais o caldo, o jornal Extra contou que a funkeira levou uma menininha às lágrimas ao se recusar a tirar foto durante a procissão marítima de Angra.

Perdida e achada

Tensão marcará os próximos capítulos de Rock Story. Júlia (Nathália Dill) decidirá ir à polícia e contar sua história triste com Alex (Caio Paduan). Ela se entregará ao delegado. “Se entregar? A senhora cometeu algum crime?”, questionará o policial. “Sim. Quer dizer, não, na verdade, eu não cometi crime nenhum, mas eu caí numa armação do meu ex-namorado”, relatará a jovem. Aguardemos!

Que situação



Tião (José Mayer) e Isabela (Alice Wegmann) ficarão cara a cara nos próximos capítulos de A Lei do Amor. Ela assumirá nova identidade, sob o nome de Marina, como massagista no SPA de Gigi (Mila Moreira). O uso frequente de máscara cirúrgica aumentará o mistério, mas os dois vão encarar o têt-à-têt um dia, quando o banqueiro for atrás de Magnólia (Vera Holtz). Ao surpreendê-la sem a máscara, já partirá para o ataque pessoal. Desentendida, a moça se dirá ser carioca e que foi para São Paulo em busca de oportunidade de emprego. “Independentemente das suas intenções, devo advertir que a sua estratégia é muito pouco hábil, para se apresentar aqui usando outra identidade! Que tipo de vantagem você quer obter com um golpe tão simplório? Provar que você é a Isabela vai ser a coisa mais fácil”, enfrentará Tião, oferecendo 500 mil dólares para ela sumir. Marina ficará intimidada, mas se sentirá ofendida, recusando a proposta. “Ao recusar a minha proposta, você acaba de confirmar que é mesmo a Isabela! E que está armando um plano com intenções escusas! Algo tão importante que torna o dinheiro irrelevante! Porque qualquer pessoa em sã consciência pegaria o que estou oferecendo e iria embora, sem pestanejar!”, esbravejará ele, ameaçando acusá-la de falsidade ideológica.

Agradou



Giovanna Rispoli caiu mesmo no gosto global. Depois de dar vida a Jojô, em Totalmente Demais, a gata emplaca seu quarto trabalho consecutivo no plim-plim. Ela voltará às telinhas na série Carcereiros e será filha do personagem de Rodrigo Lombardi. “A trama da minha personagem envolve a mãe, que é desaparecida. E ela mora com o avô (Othon Bastos) porque o pai trabalha muito”, adiantou a atriz à colunista Patrícia Kogut. Além disso, Giovanna estará no filme Fala Sério, Mãe!, quando viverá a melhor amiga da protagonista, interpretada pelo ídolo teen do momento, Larissa Manoela.

Sem pudor



Kylie Jenner voltou a causar nas redes sociais. Mais uma vez, a gata mostrou o derrière no Snapchat e não poupou ousadia, já que o clique mostra também as mãozinhas de Tyga dando uma pequena apalpada. A conferida do rapper no corpão da namorada foi compartilhada no Instagram por um perfil em homenagem à caçula do clã dos Kardashian-Jenner e colheu vários comentários – e que corpão mesmo que ela está!

Cegonha vem aí



Imprensa internacional dá conta que Amal Alamuddin e George Clooney vão ser papais! De acordo com o Daily Star, o casal espera por gêmeos, que devem nascer em março deste ano. A gravidez não foi confirmada oficialmente, mas a descoberta seria parte das comemorações dos dois anos de casamento deles, em setembro do ano passado.

Barbeiragem?



Que temporada difícil para os filhos dos famosos... Depois de um dos herdeiros de Fátima Bernardes e William Bonner se acidentar, foi a vez de Pedro Novaes, filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller, envolver-se em acidente automobilístico, no Rio de Janeiro. Ele ultrapassou a faixa de trânsito e acabou derrubando uma picape Hillux na areia. Que proeza! O rapaz alegou ter se esquecido de puxar o freio de mão do carro para jogar fora um giz de cera da irmã que teria derretido no interior do veículo, que, por ser automático, acabou “andando sozinho”. “Dei mole, mas ainda bem que o carro não machucou ninguém”, contou ele ao jornal O Globo.



Não gostou



Desde que mostrou as pernocas supersaradas nas redes sociais, Lucas Lucco acabou dividindo opiniões. E o corpão malhado do gato voltou a dar o que falar. O sertanejo postou um vídeo no Snapchat, reclamando dos comentários que recebe das fotos das pernas. “Quando posto foto das minhas pernas, Nossa Senhora, como o povo vem encher o saco. ‘Lucas, isso daí são varizes?’, ‘Não gostei!’, ‘Está estranho!’, ‘Isso aí é bomba’. Não escolhi que minhas pernas ficassem desse jeito. O estímulo é muito, o músculo precisa de mais irrigação e aí fica desse jeito. Não acho bonito nem feio. São minhas pernas. Deus que me deu. Estou aceitando”, desabafou ele.