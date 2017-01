Turma de peladões

Turma de pelades



Por Letícia Morais

Acidente

Muita gente sentiu falta do apresentador William Bonner no Jornal Nacional dessa terça-feira, 3, que foi comandado pelo jornalista Chico Pinheiro ao lado de Renata Vasconcellos. O que motivou a ausência de Bonner foi um acidente de carro envolvendo o filho dele, Vinícius Bonner, de 19 anos, no Rio de Janeiro. A assessoria do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio informou que o carro em que Vinicius estava bateu em um caminhão, na madrugada da terça, próximo ao trevo de Búzios. Já a assessoria de imprensa da Globo afirmou que o filho de Bonner e de Fátima Bernardes – que está de férias do Encontro – passa bem, apesar da gravidade do acidente. Melhoras!

Luto na arte



Vida Alves morreu nessa terça-feira, 3, aos 88 anos, em São Paulo. A atriz é conhecida por protagonizar, ao lado de Walter Forster, o primeiro beijo da TV brasileira. A cena foi ao ar na primeira telenovela do Brasil, Sua Vida Me Pertence, em 1951, na TV Tupi. Naquela época, havia o costume de um fotógrafo registrar os momentos mais marcantes das gravações. Apesar disso, consta que o profissional escalado para cobrir a gravação daquela cena recusou-se a fotografar o beijo, alegando que nenhuma publicação compraria aquela imagem. Por isso, não existe qualquer registro do beijo, apenas foto em que Vida aparece ao lado de Walter.

Para a eternidade



Pouca gente sabe, mas Vida também foi a protagonista do primeiro beijo homossexual da TV brasileira, ainda na Tupi. Em determinado episódio do programa TV de Vanguarda, Vida foi intérprete da diretora de um internato que se descobre apaixonada por uma colega de trabalho. Ao que consta, na época, o beijo entre as duas mulheres não teve grande repercussão junto ao público. A atriz era avó da cantora Tiê, que prestou sua homenagem nas redes sociais. “Dona Vida Alves fez a passagem. Minha amiga, minha avó, minha parceira, minha musa beijoqueira. [...] Te amo pra sempre e vou sentir saudades todos os dias”, escreveu a cantora.

#Ousados



Artista gosta mesmo é de causar. Um grupo de jovens atores tem feito o maior auê durante as férias deles na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A curtição é tanta que eles aproveitaram para fotografar e registrar a forma como vieram ao mundo, peladões, em uma área onde o nudismo é permitido. Segundo a coluna Retratos da Vida, entre os atores está o casal de namorados Gabriel Leone, de Velho Chico, e Carla Salle, a atriz e apresentadora Mônica Iozzi, os atores Maurício Destri (ex-affair de Bruna Marquezine), Alejandro Claveaux, Carolina Abras e os ex-Malhação Juliana Lohmann, Rael Barja e Ícaro Silva. Uma das fotos publicadas por eles mostra parte do grupo abraçado, de costas, exibindo os bumbuns. Que tal?! Se essa moda pega, hein...

Exagerou demais!



Caitlyn Jenner passou um pouco da conta na quantidade de Botox nos últimos dias. Ela apareceu quase irreconhecível durante passeio em Malibu, na Califórnia. Publicação da revista Quem mostra foto em que ela foi fotografada em um posto de gasolina, após dar uma volta em seu buggy, e chamou a atenção pela expressão beeeem diferente do habitual. Tem gente que não toma cuidado com os excessos...

Repercussão



Jéssica Ellen voltou a depilar as axilas, com o fim das gravações da minissérie Filhos da Pátria, em que dará vida à escrava Lucélia. A atriz, de 24 anos, anda exibindo o novo visual, sem os pelos que deram o que falar em novembro, quando Jéssica publicou imagens em sua rede social mostrando os cabelos debaixo do braço. Ela havia ficado três meses sem depilar a região e, na época, disse em várias entrevistas que era uma mulher livre a ponto de escolher se ficaria ou não com os pelos. Então tá!

Só amor



Nathalia Dill e Sérgio Guizé estão curtindo as férias no maior clima de romance, em Goiás. O casal de atores contracenou junto na novela Alto Astral, em 2014, e desde então se mantém unido. Eles publicaram uma foto agradecendo pela temporada no estado goiano. “Eu e meu amor com o sol na cabeça! Obrigada #altoparaiso vc foi maravilhoso!”, escreveu a atriz. Que fofos!