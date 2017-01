Ação e reação

Ao e reao

Quem fala o que quer...



..ouve o que não quer. E a rapper americana Azealia Banks não só “ouviu” como ganhou o ódio da internet brasileira. O motivo de tanta antipatia dos brasileiros foi uma série de postagens da rapper criticando os comentários brasileiros. “Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de ‘black whore’ (p*ta negra) por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro”, escreveu ela. “Uh, seus imigrantes estúpidos. Calem a boca. Estou cansada de vocês, anormais de Terceiro Mundo, vindo na minha página com esse péssimo inglês. Só porque vocês são brancos no seu país, não significa que sejam brancos no meu RISOS”, persistiu. Após a publicação, os brasileiros começaram a criticá-la ainda mais e ela prosseguiu com as ofensas e xingamentos: “Não sabia que tinha internet na favela”, continuou. Como forma de represália, os internautas se juntaram e denunciaram os perfis da cantora nas redes sociais – afinal, sem elas, Azealia perde boa parte do prestígio que tem. Tanta repercussão negativa resultou na suspensão de seu perfil no Twitter. Que mancada...

Novo papai?



Pelo visto, a cegonha fez uma visitinha ao cantor Mateus Liduário, da dupla com Jorge. Uma fã questionou se ele seria papai e recebeu uma resposta simples e direta do pai do cantor, Lucimar Oliveira, que disse “verdadeeeeee” na publicação. Mateus é casado com Marcella, desde julho de 2016, quando já demonstrava desejo em ser pai. A notícia ainda não foi confirmada pela dupla, conforme publicação do portal. O Fuxico, mesmo assim, os fãs do cantor já demonstram todo o carinho pelo provável novo papai do mundo sertanejo.



A fila anda...



Após assumir romance com Luke Rockhold, em novembro do ano passado, Demi Lovato passou a virada do ano ao lado de outro lutador, só que desta vez, um brasileiro. Segundo o portal O Fuxico, o escolhido foi Guilherme “Bomba” Vasconcellos. O lutador de MMA publicou uma foto coladinho com Demi, no maior clima de descontração, usando óculos, e ela, uma tirara Happy New Year! No entanto, apesar do burburinho que ronda os dois, o envolvimento entre eles não é tanta novidade assim. Em julho do ano passado, a imprensa internacional já havia noticiado um possível relacionamento entre eles. Será que rola ou enrola?