Inovando

Por Letícia Morais





Assumidíssimos

Se Neymar e Bruna Marquezine ainda tentavam despistar sobre os rumores da volta do casal, agora eles estão a fim é de mostrar ao mundo que o amor renasceu. Inclusive, o casal passou o Réveillon juntinho, com direito a várias fotos amorosas publicadas nos Snapchat dos dois. Em um vídeo publicado por Ney em seu perfil, ele canta um funk e chega dançando atrás de Bruna, que faz carinho e dá um beijo no rosto no namorado. Começando o ano bem: só love, só love...

Em família

Por falar em amor, a cantora Ana Carolina e a atriz Letícia Lima passaram a virada juntinhas, com as respectivas mães. Em sua rede social, Ana publicou uma foto em que as duas aparecem com as mães delas num clima puro de felicidade. Na legenda: “4 Réveillons; 4 forças; 4 mulheres e 4 caipirinhas, porque ninguém é de ferro! Feliz 2017!!!”, escreveu a cantora. Em outra foto, aparecem apenas as mãos delas com os dedos entrelaçados. Viva o amor!

Em família 2

Quem também ficou em família foram os apresentadores Luciano Huck e a mulher, Angélica. Nas redes sociais, Huck publicou uma foto com a família, onde todos aparecem usando branco. “A nossa família deseja a todos um ano de muita saúde e felicidade. Feliz 2017 #dandovalor”, registrou o apresentador. Família linda e ryyyyca!

Vá com calma



O cantor Luan Santana foi uma das últimas atrações da festa da virada de Salvador. Luan entrou no palco por volta das 2h30 da madrugada de domingo, 1º, e entoou os seus maiores sucessos. Antes de cantar, ele deu entrevista à revista Quem e disse que pretende deixar as madeixas mais longas neste ano. “Coloquei na cabeça que vou deixar meu cabelo crescer. Estou deixando e vamo vê até quando vou aguentar”, contou. ’Tá na hora da namorada dele, a estudante de Moda Jade Magalhães, entrar em ação e dar uma mudada neste cabelo, não é mesmo?!

Dando rasteira



O cantor Bell Marques começou o ano de 2017 levando uma rasteira. Enquanto se apresentava no réveillon em Maceió, Alagoas, uma fã subiu ao palco e correu para tietá-lo. No entanto, antes de conseguir chegar perto dele, um segurança a impediu. A ironia é que, por conta de um escorregão, além de cair, o segurança derrubou a fã e o próprio Bell. Apesar disso, o tombo coletivo não foi sério e nenhum dos três parece ter se machucado. Inclusive, Bell replicou o momento exato da queda em seu perfil. “Estava louco atrás desse vídeo, olha só o que aconteceu comigo no show do réveillon! Esse é para começar o ano com boas risadas... A rasteira foi sem querer, pois, o tapete do palco estava solto, mas o tombo foi engraçado! Por favor, já basta de rasteiras em 2017”, escreveu.

Dando rasteira 2

A sertaneja Marília Mendonça também começou o ano no chão de Maceió. Marília foi dar um pulo no meio de uma música como parte da coreografia, escorregou e caiu com as costas no chão. Em seu perfil, ela esclareceu: “Sobre o tombo de ontem, pra quem está preocupado, foi uma torção. Havia um desnível no palco, ontem, e pisei em falso, e aí foi fatal, porque já tenho um problema nessa perna”, confessou a cantora. Eitaaa... mas Maceió ’tá “coisada” com tanto tombo, hein?!

#DeuOnda



Uma das músicas (música, oi?) mais tocadas na virada do ano foi o hit Deu Onda. Ela caiu no gosto de famosos e anônimos, que não param de escutar e replicar a coreografia de MC G15. A canção, que possui duas versões, uma mais light e outra proibidona, é chiclete e gruda na cabeça de qualquer um. Anitta já aderiu à canção em seus shows; as meninas da novela teen Malhação também entraram na “onda”, e Marcello Melo Jr. não ficou de fora. Em seu perfil no Instagram, ele publicou um vídeo em que aparece sem camisa, com o amigo Ricardo Vianna, fazendo uma coreografia de deixar a mulherada babando!

#AConga

Diferentemente de todos, Gretchen deixou uma mensagem de ano-novo inusitada. Seguindo a febre do hit Deu Onda, a ex-dançarina fez uma versão própria da música original. “Eu não preciso mais mexer, e nem dançar a conga, que a tua presença me deu onda. O teu sorriso ... me dá onda. Você beijando, mozão, me dá onda. Que vontade de te ter garoto. Eu gosto de você, fazer o quê? A mãe te ama”. No perfil oficial de Gretchen, o vídeo publicado no domingo, 1º, soma mais de 43 mil visualizações e 1.100 comentários.