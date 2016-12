Marcelo Faria e Camila Lucciola esbanjam sensualidade em ensaio hot

Quebrando tabus



O amor entre Marcelo Faria e a mulher, Camila Lucciola, está mais aceso do que nunca. Casados há 16 anos, os dois mostram muita sintonia e esbanjaram sensualidade no primeiro ensaio “mais quente” que protagonizam juntos. O casal posou para a lente do talentoso fotógrafo Jorge Bispo, que não perdeu a oportunidade e compartilhou alguns dos cliques nas redes sociais. Faria e Lucciola aceitaram a proposta feita pelas revistas Trip e TPM e mostram que ficar nu, para eles, não é um assunto tabu. Casal pra lá de bonito e moderno.



Corpo sarado 1



Depois de um longo dia de trabalho, nada melhor do que tirar tudo o que há de negativo com um bom banho de mar, não é mesmo? Não é todo mundo que tem esse prazer, mas foi o que Anitta fez. Após se apresentar em Salvador, a cantora mal chegou ao hotel, arrumou-se e correu para a praia. Conforme a coluna Retratos da Vida, Anitta curtiu o dia de sol na Ilha dos Frades, junto com Marina Moreno e o amigo Gláucio David. Nas redes sociais, ela mostrou que está com o corpo melhor do que nunca. Po-de-ro-sa!

Corpo sarado 2



Quem também tem tirado o fôlego de muito marmanjo por aí é a atriz, cantora e – agora com mais um predicado no currículo –, dançarina Sophia Abrahão. Depois de arrasar no quadro Dança dos Famosos, da TV Globo, Sophia também está em Salvador, curtindo férias. A jovem publicou um clique pra lá de íntimo com seus seguidores, onde aparece só de calcinha e sutiã, em um quarto. Obviamente, a boa forma da atriz, com o corpo sequinho, chamou a atenção. Enquanto ela esbanja beleza, o namorado Sérgio Malheiros grava as últimas cenas do ano de Malhação.

Fofurômetro Ligado



O sucesso da Dança dos Famosos foi tanto que Fausto Silva decidiu mesmo dar o pontapé inicial no período mais fofo da televisão aberta. Duda Almeida e Xande Valois, um dos novos participantes da Dancinha dos Famosos, estão suando a camisa para fazer bonito neste domingo, 1º, na estreia do quadro. O ritmo é baladinha. Segundo informações da coluna Telinha, do Extra, diferentemente dos adultos, não haverá eliminações e todos os minicompetidores serão premiados. Uma das juradas da competição será a talentosa Marina Ruy Barbosa.

Bebê a bordo



A atriz Vitória Frate, casada com o também ator Pedro Neschling, foi fotografada pela primeira vez depois de anunciar a gravidez. Ela exibiu a barriguinha de cinco meses de gestação durante um passeio ao lado do marido, grávidos do primeiro filho. Que bonitinho!

Revelações



A rapper Karol Conka, que ganhou destaque nacionalmente após se apresentar na abertura da Olimpíada do Rio, fez revelações bombásticas em entrevista à revista Trip. A cantora afirmou que nunca namorou, mas disse que já ficou e transou com mulheres. Apesar disso, Karol esclareceu que não conseguiria namorar com uma mulher. Conka também fala que nunca precisou recorrer à medicação, apesar dos altos e baixos da carreira e da vida pessoal. “Desde pequena me falam: ‘Você acha que é tudo oba-oba, que tudo é festa?’ Sim! Tudo é festa! Não gosto de tomar remédio. Maconha, sexo e aplausos bastam (risos)!”, disse. Outro ponto abordado na entrevista é com relação à fama. Segundo ela, desde sempre ela se preparou para a fama. “Botei aparelho aos 16 porque sabia que um dia ia ficar famosa e queria estar com o sorriso lindo na televisão”, confessou.

Acabou



Se as previsões da colunista Carla Bittencourt se concretizarem, Ciro (Thiago Lacerda) terminará o relacionamento com Mag (Vera Holtz), nos próximos capítulos de A Lei do Amor. Sofrendo pelo desaparecimento de Beth (Regiane Alves), ele se revolta e dá um basta na relação. Arrasada pelo término, ela desabafa: “Nem quando Fausto (Tarcísio Meira) disse que ia me trocar pela Suzana (Regina Duarte) eu sofri tanto!”, dirá.

Assumidíssimos



Depois de muito ti-ti-ti, Jennifer Lopez e Drake, finalmente, deram um beijo em público para confirmar as expectativas que rondavam a formação do novo casal. O canal Ego publicou uma série de fotos do casal em clima de romance. Os rumores sobre o possível relacionamento entre os dois começaram a circular na terça-feira, 27, quando os cantores compartilharam fotos em que aparecem abraçados. Segundo o site Mirror, os dois beijaram e dançaram juntinhos, ao som de músicas românticas, em uma festa em Las Vegas. Apesar disso, uma pessoa que não está gostando muito da ideia do novo casal é a diva Rihanna, que deixou de seguir JLO nas redes sociais. Xiii...