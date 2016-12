#PartyPriv



Por Letícia Morais



Tristeza



A mãe da atriz e escritora Carrie Fisher, Debbie Reynolds, morreu na noite de quarta-feira, 28, um dia depois de sua filha, aos 84 anos. A notícia foi publicada em diversos sites americanos, que trouxeram ainda uma fala do filho de Debbie, Todd Fisher, dizendo que a mãe não resistiu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Ela está com Carrie”, disse Todd. Triste notícia para os admiradores, fãs e familiares das atrizes.

Consolando



Taylor Lautner publicou uma mensagem especial para Billie Lourd, filha da atriz Carrie Fisher e neta de Debbie Reynolds. Há cerca de um mês os dois são apontados como namorados, mas nenhum deles quis confirmar o envolvimento. Depois de saber da morte da mãe e da avó da jovem, o ator declarou o seu carinho na internet. “This girl is one of the strongest, most fearless individuals I’ve ever met. Absolutely beautiful inside and out. I’m lucky to know you @praisethelourd ..”. (Essa garota é uma das mais fortes e destemidas que já conheci. Absolutamente bela por dentro e por fora. Eu tenho a sorte em te conhecer, @praisethelourd). Força para ela e para a família!

Cheiro de dinheiro

Impossível não esbarrar com um famoso em Fernando de Noronha ou na Bahia nesta virada de ano. Mas é só para quem pode: os pacotes giram em torno de R$30 mil nesse período. O arquipélago continua como um dos destinos preferidos para o réveillon e promete ser ainda mais balado neste ano, após a recente inauguração da pousada do ator Bruno Gagliasso. As informações são do portal Extra, que revela ainda que Gagliasso e Ewbank vão receber amigos no local, como a atriz Giovanna Lancellotti.

#PartyPrivê 1



Neymar deverá receber os amigos em sua nova casa, em Mangaratiba. Entre os nomes que constam na badaladíssima lista está o gato surfista Gabriel Medina. A (ex-atual) Bruna Marquezine também participará desse primeiro réveillon na mansão. E ela não estará sozinha: de quebra, levará os pais e a irmã para o evento.



#PartyPrivê 2



A belíssima Marina Ruy Barbosa fechou uma pousada inteirinha, em Fernando de Noronha, para a sua virada com a família e os amigos. Paulinho Vilhena, Rafael Cortez, Renato Góes, Paula Fernandes e Carol Castro também estarão curtindo as festas no arquipélago.

No frio



Enquanto alguns famosos preferem a praia e o sol, o humorista Leandro Hassum optou por passar o ano-novo com a família em Orlando. Já a atriz Gloria Pires escolheu Miami, para ficar ao lado dos filhos e do marido. Segundo o Extra, Paulo Gustavo (que está levando a galera ao delírio nos cinemas de todo o Brasil, com o filme Minha Mãe é uma Peça 2), embarcou para os EUA, acompanhado do marido, o dermatologista Thales Bretas. Quem também deve brindar a passagem por lá é a humorista Dani Calabresa.

Voltando atrás



Nos próximos capítulos de Rock Story, Gui (Vladimir Brichta) ganhará uma péssima surpresa da ex, Diana (Alinne Moraes), que fará de tudo para atrapalhar o romance do roqueiro com Júlia (Nathalia Dill). Segundo a colunista Carla Bittencourt, na hora de assinar o divórcio, Diana criará empecilhos sobre os horários da filha Chiara (Lara Cariello) e sairá da audiência sem assinar os papéis.

Nova mamãe



A cantora Pink deu a luz ao segundo filho esta semana. Aos 37 anos, Pink optou por fazer mistério sobre a gravidez e só contou que aguardava um baby há dois meses após divulgar uma foto com a filha Alecia Willow Sage, de 5 anos, já com um barrigão. A coluna Retratos da Vida disse que Jameson Moon Hart nasceu na segunda-feira, 26. “Eu amo meu pai”, escreveu Pink em uma das fotos publicadas de Carey Hart com o filho, Jameson.