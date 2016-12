Luade is back!!!

Por Letícia Morais



Mudando de time

Drake e Jennifer Lopez estão dispostos a sair da lista dos solteirões, na virada do ano. Após inúmeros boatos com a recente aproximação dos cantores, eles estão começando a se expor nas redes sociais, mostrando que o envolvimento entre eles pode ser muito mais do que um simples trabalho. Nessa quarta-feira, JLo publicou uma foto dela, deitada no colo do cantor, sendo abraçada por ele, com um look todo preto. Drake está solteiro desde o fim do romance com Rihanna, em outubro, e JLo terminou o relacionamento com Casper Smart neste ano. E aí, será que tá rolando mesmo ou apenas uma ação de marketing?



Quem também pode sair do time dos solteiros é Luan Santana. O cantor foi visto, na madrugada de ontem, com a ex-namorada Jade Magalhães. Os dois curtiam o show da dupla Maiara & Maraisa, em Balneário Camboriú (SC). Em um vídeo divulgado pelas fãs do cantor, o casal Luade (junção do nome dele e dela) dançava, abraçadinho, uma música das sertanejas em uma área reservada. As fotos também mostram os dois à vontade, como quando eram (assumidamente) um casal. Depois de tantas idas e vindas, será que desta vez vai vingar? Shippando desde sempre!



Preparação

Está pensando que conhecer a realeza inglesa é fácil?! Meghan Markle que o diga! A namorada do Príncipe Harry está aprendendo uma série de protocolos antes de ser apresentada à Rainha Elizabeth II e ao Príncipe Charles. Segundo publicação da revista Us Weekly, Meghan foi colocada por Harry em uma linha direta com os assessores dele, que estão responsáveis por passar conselhos e explicando os protocolos que precisam ser seguidos por ela. Apesar de não terem sido apresentadas oficialmente, a fonte assegura à publicação que a Rainha está feliz de ver Harry em um relacionamento amoroso. Quem pode pode!...



Babado!!!

Fim de ano é sempre sinônimo de reencontros e reconciliações. E a história de Douglas Sampaio e Rayanne Morais, que já foram até parar na delegacia, ganhará mais um capítulo conturbado. Sampaio publicou um vídeo em que a ex aparece entrando no condomínio onde o casal vivia junto, na Barra, Zona Oeste do Rio. Conforme publicação do Canal Extra, o próprio Douglas fez as imagens a distância, alegando existir uma ordem judicial para não se aproximar de Rayanne. No vídeo, ele se diz indignado com a presença de Rayanne no local e pede para que ela seja retirada. Ela, por sua vez, não fala nada e só aplaude a atitude do ex, ao subir as escadas do condomínio, acompanhada de um segurança. Dispensam comentários...

Realidade e ficção

Após arrasar na Dança dos Famosos 2016, Nego do Borel continua dançando. Desta vez, na novela teen Malhação. Na trama, Cleyton sonha que está arrasando nos passos da música Pretinha vou te confessar, do repertório dele mesmo, ao lado de Tatiana Estrella.

Lembranças...

A autora Gloria Perez não deixou passar em branco os 14 anos da morte da filha, a atriz Daniella Perez. Em uma rede social, Gloria publicou um vídeo com imagens da filha e escreveu: “28-dez-1992. O dia em que a ambição de dois psicopatas tirou você de nós”, lamentou. A publicação ganhou muitas mensagens carinhosas e de força para a autora. Daniella foi brutalmente assassinada, com 18 golpes de tesoura, em dezembro de 1992. Guilherme de Pádua, que era seu colega de elenco naquela época, e a mulher dele, Paula Thomaz, foram condenados pelo crime, que provocou grande comoção no país.

Conto de fadas

A jovem atriz Larissa Manoela está vivendo um conto de fadas em Nova York. Larissa compartilhou com os fãs uma imagem em que aparece de braços abertos, feliz e comemorando o auge dos seus 16 anos, nos EUA. “Happy Birthday to me ♥ #16daLari”, escreveu.