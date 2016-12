Franca decadncia



Por Larissa Prata Ciabotti

Franca decadência



Emilio Orcciolo Netto e Maria Fernanda Cândido serão Abelardo e Estelita Reinoso na minissérie Dois Irmãos, que estreará no dia 09 e promete ser a nossa nova paixão. Na trama, o casal vive às turras em torno de sua própria decadência. Afrancesada, Estelita e o marido aristocrata vivem de forma extravagante, como nos áureos tempos do comércio da borracha. Sem filhos, o casal cria macacos como se fossem crianças mimadas (alguma semelhança com celebridades brasileiras?). É a arte imitando a vida...

Alô, cegonha!

Nos próximos capítulos de Rock Story, Júlia (Nathália Dill) vai descobrir que está grávida de Gui (Vladmir Brichta). Ela ficará desesperada após fazer um exame de farmácia e, por medo da reação do roqueiro, decidirá esconder dele a verdade num primeiro momento. Mas Edith (Viviane Araújo) encontra o teste no banheiro e confronta Júlia, que acaba contando a verdade. Após ser encorajada, Júlia conta a verdade para o namorado, que fica muito feliz, deixando a professora aliviada. Os dois concordam em não contar nada sobre a gravidez por enquanto até Alex (Caio Paduan) não for preso e ela provar a sua inocência.

Sem limites



Fãs de Britney Spears ficaram em polvorosa na tarde de segunda-feira e quase derrubaram a internet. Um grupo de hackers invadiu várias contas no Twitter, inclusive a da Sony Music e do cantor Bob Dylan, para anunciar a morte (falsa) da princesinha do pop em um acidente, inclusive usando a hashtag #RIPBritney. O ataque foi confirmado pelos próprios hackers horas depois, mas o assunto ainda movimentava o microblog até tarde da noite. O grupo é o mesmo responsável por outras invasões de famosos, como até mesmo de Mark Zuckerberg, o criador do Facebook.

Mitou



Sílvio Santos é sempre ídolo! O homem do Baú roubou a internet ao aparecer sem camisa ao lado da esposa, Íris Abravanel, ostentando apenas um cordão no pescoço (heart of the ocean?). Bastou a imagem ser compartilhada para receber vários elogios, sobretudo à excelente forma física de SS. “Ele vive no formol, não é possível”, comentou um seguidor.

Mamãe Noel



Cheirinho de polêmica de novo no clã Safadão. O casal-20 do forró posou ao lado do presentão que Thyane Dantas deu ao marido neste natal, um carro zero avaliado em R$ 100 mil. E os seguidores não perdoaram, atacando a moça e dizendo que ela comprou o “mimo” com o dinheiro do marido. Que bafo! Representantes da primeira-dama do forró garantiram ao jornal Extra que a compra foi feita com dinheiro da própria Thyane, informando que ela tem sua própria fonte de renda como empresária, além de parcerias com diversas marcas e que fatura com postagens nas redes sociais. Os representantes de Safadão corroboram a versão, confirmando que Thyane não tem nenhum envolvimento profissional com o escritório do marido nem com as finanças dele. “Se fosse permuta ou jabá ou presente de alguma concessionária, ele teria divulgado a marca. Mas não, o presente foi dado por Thyane e com o dinheiro dela mesmo”, explicou a assessora dela.

Sem crise



Enquanto todas as novelas perdem audiência no Natal, Terra Prometida tem mais e mais motivos para comemorar. É a única novela que cresceu no período, amargado por todos por ser uma época em que as pessoas costumam desligar a televisão – inclusive, A lei do amor bateu recorde negativo. Ao UOL, o vice-presidente artístico e de produção da Record, Marcelo Silva, arrisca dizer que o formato bíblico agradou em cheio. “O público demonstra que aceitou a ideia que escolhemos para contar histórias bíblicas, com um formato que desenvolve passagens marcantes da mais popular publicação do mundo”, comentou, acrescentando que o período, na trama, guarda grandes acontecimentos, o que movimenta a curiosidade do telespectador sobre seu desenrolar.