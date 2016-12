Quanto vale?



Por Larissa Prata Ciabotti

RIP, Michael

Quando a gente achou que 2016 não nos reservaria mais nenhuma surpresa, eis que nos deparamos com a morte de mais um ídolo. Em pleno domingo de Natal, o mundo se despediu de George Michael, que faleceu “em paz”, como confirmaram seus representantes. A morte de Michael, aos 53 anos, ainda é uma incógnita, pois o motivo ainda não foi divulgado. A principal suspeita é de que tenha relação com o abuso de drogas, já que seu envolvimento com substâncias ilícitas é de longa data. Tão logo quando a notícia de seu falecimento veio à tona, várias celebridades se pronunciaram, lamentando a perda do ídolo.

Quer pagar quanto?

Mais um capítulo da novela mexicana atual envolvendo o clã dos Kardashian-Jenner. Imprensa americana divulgou que Kris Jenner estaria tentando comprar a guarda da neta, Dream, nascida no início de novembro. Ela teria oferecido à nora, Blac Chyna, quantia equivalente a R$16 milhões. Segundo a Star Magazine, Kris estaria farta do relacionamento de Chyna com seu filho, Rob Kardashian. “R$16 milhões é tudo o que o Rob vale, então Chyna seria sábia em considerar a oferta de Kris. Todo mundo sabe que ela não o ama e ela poderia aproveitar esse dinheiro para seguir com sua vida”, teria dito uma fonte à publicação. Depois de trocar farpas publicamente, que resultaram do vazamento de suposto conteúdo que denegria a imagem de Blac Chyna, dando indícios de total interesse, o casal voltou a mostrar sintonia nas redes sociais, posando junto para diversos cliques.

Vilã das nove

Quem adorou a personalidade forte e vingativa de Nina em Avenida Brasil mal pode esperar por ver Débora Falabella brilhando no horário nobre novamente. E dessa vez como vilã! Ela aceitou o convite de Glória Perez para A Força do Querer e será Irene, uma mulher que não mede esforços para conseguir o que quer, mesmo que, para isso, tenha que subir em algumas cabeças. Ela fará de tudo para conquistar Eugênio (Dan Stulbach), que é casado com Joyce (Maria Fernanda Cândido). Vale se lembrar da gratidão que Débora tem pela autora, que lhe deu o papel de Mel em O Clone, considerada um grande divisor de águas em sua carreira.

É Jequiti

O cheirinho de Xuxa em breve poderá ser o seu também. Colunista Flávio Ricco contou que o perfume que a apresentadora usa, com exclusividade, vai começar a ser produzido e vendido pela Jequiti. O lançamento foi confirmado para abril, de olho no Dia das Mães.

Laboratório internacional

Fábio Porchat tem agradado em cheio não só à casa, como também à audiência. Tanto que ele carimbou o passaporte rumo a Namíbia, Botzwana, Austrália e Nova Zelândia, com uma última parada em Los Angeles. Mas se engana quem pensa que são dias sabáticos para desfrute de férias. Na capital do cinema, Porchat irá, a convite da Eyeworks (que produz sua atração na Record), visitar os bastidores de programas, como o de Ellen DeGeneres.

Efeito

Se existe algo que realmente dá certo na novela das nove é o talento inegável de Vera Holtz. A atriz é um grande diferencial em todas as produções em que atua. E é justamente isso que ela pretende também em TOC – transtornada, obsessiva, compulsiva, longa de Paulinho Caruso e Teodoro Poppovic, que vai estrear dia 2 de fevereiro. Vera será Carol, a empresária da atriz famosa Kika K, vivida por Tatá Werneck. Kika é amada e idolatrada por milhões de fãs e vive um relacionamento conturbado com Caio Astro, galã de novelas vivido por Bruno Gagliasso.

Feliz da vida

Já não é de hoje que a RedeTV! paquera José Luiz Datena para alavancar seu telejornalismo. E, depois de fechar o cerco e apertar o pé na tentativa de contratação, o apresentador deixou claro, com todas as letras, que não pretende romper o contrato com a Bandeirantes. Ao contrário: quer mesmo cumpri-lo até o fim.