Susana Vieira é mesmo um ícone, mas nem por isso os internautas perdoam. Direto do Caribe, Susanita postou uma foto dela de biquíni nas redes sociais e alguns seguidores a acusaram de retocar a imagem, pelo menos um dos lados da cintura. “Tá visível, pois repara na cintura de um lado e do outro! Não está ruim para a idade, só acho que não precisava de Photoshop”, acusou um seguidor. E aí, retocou mesmo ou não?!

Mais um capítulo triste na novela mexicana envolvendo Angelina Jolie, Brad Pitt e seus filhos. Imprensa americana repercute acusação do ator de que a ex-mulher está comprometendo a privacidade da prole, violando acordo firmado entre eles. Documentos legais publicados na quinta-feira, 22, por parte dos advogados de Pitt, dão conta de que a atriz mostra pouco interesse pelo bem-estar dos três filhos e três filhas e que os representantes da atriz tentam manchar a imagem do pai junto às crianças. Além disso, o fato de ela ter divulgado o nome dos terapeutas que acompanham os filhos viola o acordo de manutenção da privacidade firmado por eles na constância do divórcio.

Outro divórcio que parece estar tendo dificuldades em encontrar um ponto final é o de Johnny Depp e Amber Heard. Segundo o canal E! News, o ator entrou com pedido para que a modelo arque com R$330 mil em sanções judiciais (custas e honorários dos advogados). Segundo a publicação, Depp acusa a ex de continuar litigando desnecessariamente um caso já resolvido “enquanto desfila na frente da mídia, em uma tentativa desesperada de estender seus quinze minutos de fama”. E os advogados de Amber devolveram na mesma moeda, afirmando que “depois da sua recente série de bilheterias fracas, Johnny Depp parece ter redescoberto seu toque cômico com esse momento risível”, apontando que esta é mais uma tentativa “fajuta” do ator e de sua equipe de não pagar à ex o valor que lhe é devido.

Quem pensa que assediar entrevistadoras é façanha brasileiríssima, aí vai uma notícia "chocante". Uma youtuber brasileira denunciou Vin Diesel por assédio após entrevistá-lo sobre o lançamento do filme Triplo-X. Carol Moreira divulgou o papo com o bonitão e, pelo vídeo, é possível ver que ele interrompeu a entrevista por diversas vezes para elogiar a moça. Ela relatou ter ficado desconfortável com as "cantadas" e que os comentários do ator atrapalharam seu trabalho.