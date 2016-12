Ainda no

Por Larissa Prata Ciabotti

She said no!

Um dos sonhos mais comuns entre as mulheres parece não ser o de Gigi Hadid. A modelo, de 21 anos, teria sido pedida em casamento pelo namorado bonitão, o cantor Zayn Malik, e, surpreendentemente, disse não. De acordo com o jornal The Mirror, o cantor até se ajoelhou para arrasar no pedido, mas Gigi recusou, educadamente. A revista Life & Style contou que a modelo ainda não se sente preparada para assumir um compromisso tão sério e acredita que o pedido aconteceu rápido demais. Ainda de acordo com a publicação, Gigi não quer repetir os passos da mãe, a ex-modelo Yolanda Hadid, que se casou três vezes e passou por divórcios pra lá de conturbados.

Nem a mamãe?!

Que fase está enfrentando a RedeTV!... O programa matinal de variedades Tá sabendo? registrou 0 ponto de Ibope, o popular tracinho, na edição de quarta-feira, 21. Sob o comando de Thiago Rocha, a edição em questão tratava sobre os casamentos que bombaram em 2016. Mas em um ano com tantas separações (difícil superar Fátima & Bonner), pelo visto nem mesmo a mãe do apresentador estava interessada no assunto...

Platinada

Deborah Secco caprichou no carão para mostrar o novo look, loiríssimo, para as redes sociais. Ao lado do hair stylist Anderson Couto, a atriz exibiu os novos fios, mais curtos e claríssimos, dando boas-vindas às férias.

Que excesso

Será que está faltando pretendente para Latino?! É fato que o cantor nunca escondeu sua verdadeira adoração pelo macaco de estimação, Twelves, mas o cara deu um beijo de língua no bichinho. E ainda postou no Instagram! O clique deixou os fãs atônitos. Alguns comemoraram a “demonstração de afeto”, outros criticaram. Pode essa, Arnaldo?

Requisitada

O bom desempenho de Ágatha Moreira tem chamado mesmo a atenção. Depois de emendar um papel importante em Verdades Secretas após Malhação, a atriz está sendo cotada para diversos papéis nas produções da Globo. Colunista Flávio Ricco contou que, antes mesmo de encerrar sua participação em Haja Coração, ela já foi confirmada para Novo Mundo, próxima novela das seis. Ela será Domitila de Castro, a Marquesa de Santos na novela de época. Caio Castro será Dom Pedro I, e Léo Jaime, o icônico Dom João VI. Na crista da onda!

Alfinetadinha

Zezé Di Camargo não perdeu a oportunidade de alfinetar a filha Wanessa. Os dois estão em pé de guerra por conta da esposa de Zezé, Graciele Lacerda, como bem sabe o leitor bem informado da coluna TV Mix. E o sertanejo postou uma foto com seus pais no Instagram com uma indireta bem direta sobre gratidão: “Papel de um pai: proteger, educar, ensinar, dar e mostrar o melhor para os filhos. Papel de filho: honrar pai e mãe, cuidar e retribuir tudo que nos foi dado. E isso, meu pai e minha mãe, nunca lhes faltará. Mais um Natal ao lado de vocês”, escreveu ele. Para bom entendedor...

Como assim?

Coluna TV Mix já adiantou que o telespectador da Record verá Xuxa duas vezes por semana, a partir do ano que vem. E, agora, a decisão parece mesmo ser definitiva, apesar de ser, no mínimo, curiosa. Além do semanal às segundas-feiras, que mudou, mudou, mudou e a única coisa que não mudou foi o ibope, que continua crítico, Xuxa se apresentará aos sábados. O que não dá pra entender é como pode ser que a emissora tenha tomado tal decisão. Se não conseguiram resolver o problema da audiência com um programa semanal, quem dirá de dois. Como disse o colunista Flávio Ricco, mais parece que querem mesmo é dobrar a dor de cabeça...

Desavisado

Entra ano e sai ano e as celebridades continuam cometendo gafes nas redes sociais. Esta foi a vez de Felipe Tito. O ex-galã de Malhação postou um vídeo no Snapchat e não percebeu que tinha um peladão ao fundo (tipo Roberto Justus, lembra?). O ator fazia uma transmissão de dentro do vestiário do Palmeiras quando o homem nu “surgiu”. Como o vídeo gerou o maior rebuliço, Tito acabou por apagá-lo. Que gafe, querido!