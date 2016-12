Casal gato



Por Larissa Prata Ciabotti

Casal-gato

Até que enfim Bruna Marquezine e Neymar Jr. tiraram o relacionamento do armário! O jogador postou uma foto dos dois assim, fantasiados (com esse ultra mega master decote de Marquezine, com duck face e carão, diga-se de passagem), ainda nas primeiras horas de ontem em seu Snapchat. Claro que a internet veio abaixo! Os fãs do casal, sempre shippado, comemoraram muito a reconciliação explícita. Será que depois dessa eles vão continuar naquele papo-mole de “continuamos amigos”?

Marketing puro

Se o site americano RadarOnline estiver certo, aquele bafão em que Rob Kardashian e Blac Chyna se envolveram não passa de uma bela jogada de marketing. Tudo começou quando supostamente hackearam a conta de Blac no Instagram e “descobriram” que ela pretendia dar o golpe do baú no irmão da socialite Kim Kardashian, só para “roubar o sobrenome”. Ainda, Chyna teria marcado vários encontros amorosos em troca de dinheiro. Pois bem, de acordo com o RadarOnline, tudo não passa de armação. Isso porque o casal acaba de assinar a segunda temporada do reality Rob & Chyna para o canal E! e sabe que todos os bafões em que se envolvem acabam atiçando a curiosidade e, por consequência, aumentando a audiência. “Eles se divertem às custas de todos que acreditam em suas mentiras, acham que são os mestres da manipulação da mídia. Sabem que quanto mais drama fazem, mais eles vendem”, garantiu uma fonte à publicação.

Excesso



E o clipe de Clarice Falcão removido do YouTube?! Eu escolhi você tem imagens focadas entre o umbigo e o joelho de pessoas anônimas que vão se despindo conforme a música acontece até que ficam completamente nuas – algumas já até surgem peladonas. Sem contar os gliters, fru-frus, maquiagens e outros tipos de adereços para emoldurar os quadris. Que isso, gente?! “Se não for pra causar melhor nem lançar nada”, tuitou Clarice, que chegou até a fazer um bolão sobre a hora que o vídeo seria tirado do ar, tendo em vista as políticas sobre nudez. “P... m... @euclarice, você só pode ter algum problema mental. Além das músicas serem um lixo e você só falar m..., agora esse clipe”, reclamou um usuário – e Clarice retuitou. “Esse clipe da @euclarice me lembra muito aquelas exposições de ‘arte’ onde as pessoas apreciam uma parede branca e fingem que é algo profundo”, tuitou outro – e Clarice respondeu: “Já que precisa avisar: não é nada profundo gente é só piru e ppk”. Francamente...

Mais um baby sertanejo

Cegonha breteira tem tido expediente extra! Agora é a vez de Gusttavo Lima e Andressa Suita anunciarem a gravidez do primogênito, que será um meninão. Que venha com muita saúde! Beleza, com certeza, vai ter de sobra!

Sem glamour



Uma das primeiras escolhas, bem antes que os demais companheiros de elenco, Paolla Oliveira está confirmada para a trama que Glória Perez escreve para as nove. Diferentemente de suas outras personagens, desta vez Paolla não terá muita vaidade em cena. Ela será uma policial militar, lutadora e batalhadora, para seu primeiro papel com a autora.

Casal solidário



Sabrina Sato e Duda Nagle deram show de solidariedade. Diretamente do Itaquerão, numa festa da TUCCA (Associação para crianças e adolescentes com câncer), eles entregaram cestas de Natal a 400 famílias. Vai ao ar no Programa da Sabrina deste sábado.

Varão



Com medo de ter um filho gay, Tião (José Mayer) vai levar Edu (Matheus Fagundes) a um bordel e obrigá-lo a perder a virgindade nos próximos capítulos de A Lei do Amor. Tudo começa quando o empresário descobre que o filho ainda é virgem e fica indignado. Ele convida o garoto para um jantar de mentirinha. Ao se dar conta de onde está, Edu fica chateado, mas topa a empreitada e se deita com uma prostituta. Assim que deixa o bordel, Edu liga para Helô (Cláudia Abreu) e conta tudo para a mamãe. Ela fica furiosa e vai tirar satisfação com o ex. Ainda, Letícia (Isabella Santoni) convida o irmão para se mudar para seu apartamento e ele sai de casa.