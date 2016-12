Check in no chão

Check in no cho

Por Larissa Prata Ciabotti

Que tombão Heidi Klum deu ao vivo durante o America’s Got Talent! A loira sempre foi sinônimo de elegância e sensualidade, mas acabou perdendo toda a graça ao se espatifar no chão. Heidi é jurada da atração e subiu ao palco com o cantor Sal Valentinetti. De longo vermelho e salto altíssimo, Heidi perdeu o equilíbrio ao ser rodada pelo cantor e... ploft. Chique como é, Heidi mostrou que elegância está mesmo no DNA; ela continuou afinando o gogó, se levantou, bonita e garbosa, e não se deixou abalar pelo tombo.

O novo Fagundão

Chay Suede está podendo! Duas das jovens atrizes mais cobiçadas dos últimos tempos, Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa se tornarão rivais pelo amor de Chay, na próxima trama de Aguinaldo Silva para a faixa nobre global. A Marina caberá o papel da boazinha, enquanto Bruna encarnará a vilã da história. O Sétimo Guardião estreará em 2018. Ui!

Desvendando

Vitória (Camila Morgado) vai acordar do marasmo em que esteve esse tempo todo e descobrir o paradeiro de Ciro (Thiago Lacerda), nos próximos capítulos de A Lei do Amor. Tudo começa quando Yara (Emanuelle Araújo) conta à amiga que descobriu que o ex dela tem uma amante há 20 anos. Chocada, Vitória colocará Pedro (Reynaldo Gianecchini) contra a parede e Ana Luiza (Bianca Müller), vendo a cena, tentará acalmar a tia – a essa altura, sobrinha e tio já estarão no encalço de Ciro, conforme a coluna TV Mix adiantou. “A mãe dele é uma senhora cega, chamada Silvia (Regina Braga). É só isso que a gente sabe e é só isso que você precisa saber!”, mentirá a jovem. Vitória não se dará por satisfeita e acabará flagrando Ana Luiza vendo as imagens da câmera escondida no apartamento de Sílvia. “Tia, a gente está fazendo isso para desmascarar as tramoias do Ciro! Nosso objetivo vai muito além da infidelidade dele. Nós estamos atrás de provas dos crimes que ele cometeu, e foram muitos! Você está aflita, eu entendo! Mas a coisa é muito maior do que você imagina!”, dirá a jovem, tentando afastar a tia das investigações. Mas Vitória continuará investigando e achará uma foto de Sílvia, na internet, em que ela está em frente a uma faixa escrito “ONG Luz: 10 anos”. Ela vai procurar a entidade e se cadastrar como voluntária para ler para pessoas com deficiência visual. Claro que vai escolher a casa da “sogra”.

#Saudades

Os próximos capítulos de Rock Story guardam beijo saudoso de Diana (Alinne Moraes) em Gui (Vladmir Brichta). Após o ardiloso plano de Lázaro (João Vicente Castro) em despejar o roqueiro e comprar a casa dele, a diretora artística visita o ex em seu novo apartamento para prestar sua solidariedade. “Eu só vim para te dizer que estou com nojo do Lázaro. O que ele fez com você foi um absurdo”, dirá ela, terna. Gui agradece e diz que não quer mais falar sobre o assunto. Então, Diana acariciará seu rosto e dará um beijo no ex. “Foi bom, não foi? Como era antes”, dirá ela. Muito sem graça, Gui agradece a presença dela e a dispensa. “Eu te agradeço por ter vindo, mas agora eu preciso tomar banho, tenho um compromisso”, responderá ele.

Sexy sem ser vulgar

Mariah Carey sensualizou para mostrar a árvore de Natal no Instagram. A gata tirou quase tudo para arrasar no clique e garantir muitas curtidas. Apenas de sutiã e uma camisa soltinha, a diva deixou as pernocas de fora, que renderam muitos comentários dos seguidores. Mas ficou meio over, né!?