Cuidados com a pele devem ser redobrados no vero

Foto/Reprodução



Dermatologista indica uso de filtros com FPS acima de 50 e a reaplicação frequente do produto no verão

Na quinta-feira, dia 21, começa o verão e os cuidados com a pele devem ser redobrados. “No verão, a radiação a que somos expostos é maior, devido à posição da Terra em relação ao Sol. Durante o horário de verão, também, aumenta o tempo de exposição da nossa pele ao sol”, explica a dermatologista Giovanna Prata Ciabotti Camargos.



Neste período, a indicação é reforçar o filtro do protetor solar. Giovanna Prata indica para o verão o uso de filtros com FPS acima de 50 e a reaplicação frequente do produto. “Aqueles que estão em situações com exposição mais intensa, como praia, piscina e ao que trabalha exposto ao sol devem reaplicar a cada três horas. Para quem trabalha em ambientes internos, usar pela manhã e no meio do dia”, orienta.



De acordo com a dermatologista, existe uma diferença nos fatores. “O FPS é o número de vezes que o protetor protege a pele a mais, em comparação à exposição sem protetor. Por exemplo, uma pessoa em uso de filtro FPS 50, em condições ideais de aplicação, demora 50 vezes mais tempo para se queimar do que se estivesse sem filtro, mas o fator de proteção mínimo recomendado é o FPS 30”, explica.



Para Giovanna, a utilização de camisa com proteção UV tem ajudado bastante, especialmente as crianças, nas quais a reaplicação é mais difícil. “A opção também é para o adulto que pratica esportes. Existem hoje muitas roupas com proteção, inclusive chapéus e óculos, e são medidas adicionais”, destaca a dermatologista.



Protetor versus bloqueador. A dermatologista explica que antigamente existia, de forma bem nítida, a diferença entre protetor e bloqueador. No entanto, a terminologia está em desuso nos dias de hoje, pois fala-se apenas protetor solar, que possui tanto bloqueador quanto o filtro. “Hoje a maioria dos produtos tem tanto agentes físicos de proteção – que seriam os bloqueadores –, quanto agentes químicos – que absorvem a radiação e não a deixam penetrar na pele”, esclarece Giovanna.