Uso excessivo de aparelhos eletrônicos causa danos à visão

Uso excessivo de aparelhos eletrnicos causa danos viso

Para evitar problemas na visão, Fabiano Hueb orienta piscar de 15 a 20 vezes por minuto e lubrificar o olho com colírios sem conservantes

Estudo recente mostrou que adultos ficam, aproximadamente, três horas por dia no celular e os adolescentes, quatro horas. Segundo o oftalmologista Fabiano Hueb de Menezes, isso ocorre porque muitos adultos trabalham com o computador e os jovens o utilizam por conta dos estudos. Contudo, esse uso excessivo das tecnologias pode gerar diversos problemas.



Na avaliação do oftalmologista, entre eles está a emissão da radiação luminosa do computador, que, ao longo do tempo, pode causar problemas nas células da mácula da retina e provocar degeneração macular, a qual motiva a perda da visão central. “Essa alteração é muito tardia, portanto, vai aparecer lá na frente, com 50 ou 70 anos de idade”, explica.



Outro problema que afeta sobretudo crianças e adolescentes, segundo Fabiano Hueb, é a “pseudo” miopia. “Eles utilizam muito a visão para perto, aproximando o celular a menos de 20 centímetros dos olhos. Com isso, o cérebro entende que deve haver esse privilégio apenas da visão para perto. Se você pede [para a criança ou o adolescente] não utilizar os aparelhos por cerca de uma semana, a visão para longe se restabelece”, afirma.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, em 2050, 50% da população mundial esteja com miopia em decorrência do uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Para minimizar os danos causados por esse excesso, Fabiano Hueb orienta piscar mais vezes, pelo menos de 15 a 20 vezes por minuto, e lubrificar o olho com colírios sem conservantes. “Existem óculos fotoprotetores que podem diminuir a possibilidade de formação de catarata futuramente, assim como a degeneração macular”, esclarece.



A indicação de Fabiano Hueb é para que crianças menores de dois anos não utilizem aparelhos eletrônicos e acima de dois anos usem, no máximo, uma hora por dia. Já entre os adolescentes, o uso pode ser um pouco mais flexível, desde que haja um intervalo para o descanso dos olhos.