Especialista alerta para riscos da ansiedade excessiva

Sandro Neves



Messias Pereira Cardoso explica que o transtorno de ansiedade aparece na forma de preocupações excessivas e tensão

O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Estima-se que 9,3% dos brasileiros são portadores desse transtorno, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). A ansiedade já se tornou estrutural no brasileiro e seu excesso pode se transformar em um transtorno, prejudicando o dia a dia da pessoa, segundo análise do psiquiatra Messias Pereira Cardoso.



De acordo com Messias, essa é uma das patologias psiquiátricas mais comuns. “O transtorno de ansiedade aparece na forma de preocupações excessivas, tensão, irritabilidade, pensamentos constantes no futuro, medos específicos ou generalizados”, explica, alertando para a possibilidade de sua manifestação com sintomas físicos, como dores de cabeça, no corpo, palpitações, suor exagerado, dores abdominais e o hábito de roer de unhas.



O especialista destaca o transtorno de pânico, ansiedade generalizada (TAG), agorafobia, fobia social e o transtorno obsessivo compulsivo (TOC) como os principais exemplos da doença. Como forma de canalizar essa energia interna, muitos recorrem a hábitos nocivos, que se tornam vícios, como tabagismo, etilismo e o ato de descontar a ansiedade na alimentação.



Messias argumenta que a vida saudável é ferramenta de combate à ansiedade. “Visando o controle interno, devemos manter uma rotina de trabalho sem exageros, bem como criar um tempo para a família, para a prática de atividades sociais, extralaborais e físicas”, pondera.



Se o sofrimento persistir, ele pontua a existência de várias possibilidades de tratamentos disponíveis atualmente, como a psicoterapia e psicofarmacologia, com o uso de medicações seguras e alta eficácia no controle desse mal-estar. “Não deixe esse problema piorar, procure a ajuda de um especialista”, orienta.