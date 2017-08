Procura por vacina contra HPV quase zera estoque em Uberaba

Aumento na procura pela vacina contra HPV se deve ao fato de o Governo ter ampliado a faixa etária para até 26 anos

Postos de saúde de Uberaba registraram aumento na procura pela vacina HPV devido à decisão do governo federal em aumentar a faixa etária para a imunização contra o vírus, para homens e mulheres. Após receber a nota enviada pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou na segunda-feira, dia 21, 1.700 doses nas 34 UBSs que possuem sala de vacinação.



Para aqueles que têm entre 15 e 26 anos e que se vacinaram, o diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Robert Boaventura de Souza, garante a segunda e a terceira dose na rede pública. “No caso dessa ampliação, são três doses: depois da primeira dose, a segunda deve ser tomada após dois meses e, por fim, a terceira, com seis meses”, reforça.



Segundo Robert, a procura foi tão grande que, na manhã de sexta-feira (25), apenas cinco unidades de saúde ainda tinham algumas doses da vacina, cerca de 80. “Na própria segunda-feira, nós solicitamos ao Estado, que nos fornece todas as vacinas, um novo lote”, afirma, destacando que na quarta-feira (23), alguns postos já não tinham mais doses disponíveis.



Robert ainda pontuou ter solicitado ao governo federal para que o público estendido seja mantido para as imunizações. “Se o Governo mantiver essa faixa etária, creio que nós iremos imunizar uma população muito grande”, prevê Robert Boaventura. “Ainda não fomos informados se o novo lote que chegar será extensivo a essa faixa etária [de 15 a 26 anos] ou restrito ao público-alvo de 9 a 15 anos”, completou Robert.



Vale lembrar que a iniciativa de ampliação do governo engloba apenas os municípios que ainda possuíam vacinas em estoque e com prazo de validade até setembro de 2017. As doses que vencerão nos meses subsequentes deverão ser administradas apenas no público-alvo (9 a 15 anos), segundo orienta o Ministério da Saúde.