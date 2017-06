Hotéis geriátricos são alternativas para os idosos

Hotis geritricos so alternativas para os idosos

Foto Sandro Neves



O hotel geriátrico oferece o cuidado, no tempo devido, que cada hóspede ou morador necessita

Com o crescimento da população idosa no Brasil e a rotina exaustiva dos filhos, netos e responsáveis, os serviços oferecidos pelos hotéis geriátricos têm ganhado cada vez mais destaque no mercado. Para a administradora de um deles, Ana Claudia Borges Prata, o hotel geriátrico é uma extensão da casa do idoso cuja proposta é garantir a eles um cuidado diferenciado, com equipe multiprofissional, atendimento humano e individualizado, além de proporcionar várias atividades recreativas.



Ana Claudia explica que um hotel geriátrico pode atender qualquer pessoa com idade acima de 50 anos ou que necessite de cuidados especiais, atendendo conforme a necessidade do hóspede ou paciente, inclusive temporários, para a recuperação de cirurgias, por exemplo.



A Organização das Nações Unidas (ONU) alerta, em diversas conferências, sobre a negligência e o abuso sofridos pelos idosos, mesmo quando são produtivos. Nesse sentido, a enfermeira Heidye Mendonça indica o serviço também para aqueles familiares com pouco tempo disponível. Isso porque o hotel geriátrico oferece o cuidado, no tempo devido, que cada hóspede ou morador necessita.



Na visão da especialista, é boa a aceitação dos uberabenses quanto ao serviço, mas ainda há resistência. Contudo, com o atendimento humanizado e individualizado, a realidade pode mudar. “Acreditamos que somente assim conseguiremos conscientizar toda a população sobre o melhor recurso para cuidar de pessoas tão especiais, que são os nossos idosos”, completa Heidye Mendonça.