Inverno é o período mais indicado para procedimentos estéticos

Inverno o perodo mais indicado para procedimentos estticos

Foto Jairo Chagas



Paula Chagas acredita que as intervenções proporcionam mais resultados positivos quando realizadas no inverno

Ao contrário do que muita gente pensa, o inverno é a estação mais indicada para procedimentos estéticos. De acordo com a esteticista Paula Chagas, a baixa incidência de raios solares potencializa os procedimentos e, por isso, nesta época do ano cresce a procura para realizá-los. Na clínica de Paula, por exemplo, o aumento chega a até 60% neste período.

A esteticista destaca que esta é a época do ano mais indicada para determinados tipos de tratamento estético, como laser, luz pulsada, peelings, especialmente os químicos, bem como os corporais. “O clima mais fresco proporciona um pós-operatório mais confortável e a recuperação é mais rápida. Além disso, há redução dos riscos de manchas ou outros efeitos indesejados em razão da menor exposição ao sol”, reforça Paula Chagas.

A especialista frisa, ainda, que no inverno devemos nos exercitar mais. “Preparamos o nosso corpo e a face nesta estação para que no verão estejamos com a pele e o corpo desejados”, argumenta. Paula Chagas acredita que as intervenções para tratamentos capilares, de manchas (melasmas), bem como contra gordura e flacidez proporcionam mais resultados positivos quando realizados no inverno.

A alimentação saudável aliada aos procedimentos estéticos também contribui para bons resultados, segundo Paula. A esteticista acrescenta que o frio aumenta o apetite e, por isso, é importante o auxílio de um bom profissional para obter o efeito almejado. “Ao falarmos em alimentação aliada à estética, a relação mais rápida que fazemos é com o emagrecimento, mas com os avanços na área da nutrição e da aparência, hoje podemos congregar uma conduta nutricional e estética, como, por exemplo, em relação à acne, celulite, combate ao envelhecimento, flacidez e ao sobrepeso”, avalia.