Depressão atinge pessoas de todas as idades

Depresso atinge pessoas de todas as idades

Foto Jairo Chagas



A psicóloga Ana Teresa Reis explica que não existe idade certa para desencadear a depressão

A depressão atinge 11,5 milhões de brasileiros, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Dentre os possíveis motivos desencadeantes do aumento da doença, a psicóloga Ana Teresa Reis destaca a crise financeira e o alto índice de desemprego no país. “Especialmente hoje as pessoas estão com a chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, quando todas precisam se manter constantemente atentas, produtivas e sob pressão”, analisa.

A especialista explica que não existe idade certa para desencadear a depressão. Contudo, algumas fases, como a adolescência, juventude e velhice, são mais suscetíveis. “A adolescência é um momento de muitas perdas simbólicas, assim como na velhice – caracterizada como a última fase da vida – é bastante recorrente, já que grande parte das atividades não pode mais ser realizada”, afirma.

Na análise da psicóloga, a família precisa exercer um papel muito importante na vida das pessoas com depressão, compreendendo sua situação sem julgamento. “Se a pessoa depressiva não tiver atitude de ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, a família deve auxiliá-la e levá-la”, salienta. Ana Teresa Reis acrescenta, ainda, que recorrer a medicamentos pode ser uma alternativa, em alguns casos, mas tudo depende de uma avaliação médica. “A terapia é um processo, então, o medicamento pode ajudar a pessoa a ter resultados mais rápidos. Utilizando as duas alternativas, o tratamento é mais eficaz”, completa a especialista.