Serviços de prevenção ao suicídio serão oferecidos em hospital

Servios de preveno ao suicdio sero oferecidos em hospital

O índice de mortes por suicídio no mundo é classificado como problema de saúde pública, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Com o objetivo de reduzir o número de casos no Brasil, 28 hospitais universitários oferecem tratamento psicossocial, com equipes multiprofissionais que envolvem médicos, psiquiatras, psicólogos e terapeutas para atender a população. A informação é do site do Governo Federal, o Portal Brasil.



Não há, no momento, em Uberaba, nenhum projeto de prevenção ao suicídio no Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU) ou no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), conforme apurado pela reportagem do Jornal da Manhã. A assessoria do MPHU afirma que o assunto é abordado com os estudantes e nos tratamentos psicológicos.



O HC-UFTM está elaborando, conforme informações de sua assessoria, o Protocolo Clínico de Atendimento e Prevenção de Tentativas de Autoextermínio da instituição. Conforme nota, o documento é desenvolvido em parceria com professores da área de Psiquiatria da UFTM. Após a homologação do Protocolo, a expectativa é de que o serviço de atendimento desses casos seja implantado no hospital.



O debate sobre suicídio foi retomado após grande repercussão do jogo “Baleia Azul”. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) atende pessoas com comportamento suicida 24 horas por dia, pelo telefone 141, além do site www.cvv.org.br. Na cidade, o CVV está localizado na rua Fausto Salomão Trezi, nº 40, no Conjunto Cássio Rezende. Quem precisar de apoio psicológico pode entrar em contato com a equipe da organização não governamental pelo telefone 3317-4111.