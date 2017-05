Cirurgias no maxilar crescem 50% nos planos de saúde

Cirurgias no maxilar crescem 50% nos planos de sade

Procedimento, que é de cunho funcional, tem sido cada vez mais procurado para melhorar a beleza e harmonização facial



Pessoas que sofrem de queixo retraído e sorriso gengival já devem ter tentado todos os procedimentos possíveis para melhorar a estética, entre os quais o uso de aparelho ortodôntico. No entanto, nem sempre o resultado é totalmente satisfatório quando o problema está no maxilar. Nesses casos, a pessoa ainda precisa viver com dificuldade para respirar, dores de cabeça e desconforto ao mastigar. Mas nem tudo está perdido, já que ainda existe a cirurgia ortognática, procedimento funcional que tem ganhado cada vez mais adeptos, graças ao seu cunho estético.



Segundo o cirurgião buco-maxilo-facial, Alessandro Silva, para realizar o procedimento, é necessário passar por uma avaliação ortodôntica junto ao especialista buco-maxilo, que irá apontar se o caso é cirúrgico ou não. “Na maioria das vezes, é necessária uma preparação prévia com aparelho ortodôntico. A cirurgia dura cerca de 2 a 3 horas e o pós-operatório é relativamente tranquilo, sem cortes nem cicatrizes, já que tudo é feito por dentro da boca, mas é necessário o repouso e os movimentos da boca ficam limitados por um tempo”, pondera o especialista.



Os ganhos são inúmeros, como, por exemplo, melhor harmonia facial. “A pessoa com o queixo retraído ganha novo perfil, dando a impressão até de que o nariz é menor. Já os indivíduos com queixo excessivamente para a frente conquistam traços mais discretos, perdem o aspecto ‘carrancudo’ e, ainda, eliminam problemas de ATM (articulação temporomandibular) e dor de cabeça, entre outros”, esclarece o cirurgião.



Em razão dos benefícios estéticos, as mulheres acabam procurando o tratamento com mais frequência, já que nesses casos essas características faciais são muito masculinizadas.