Solidão aumenta em 80% o risco de depressão

Solido aumenta em 80% o risco de depresso

Foto/Arquivo

Psicóloga Ghina Machado recomenda que as pessoas deem menos importância às tecnologias e priorize o relacionamento com as outras

Pouco tempo para cultivar relações familiares e amizades é uma realidade para muitas pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos, o que pode contribuir para a sensação de isolamento. Essa foi a conclusão de um estudo publicado na revista científica Plos Medicine, que analisou 148 pesquisas sobre mortalidade em função de relações sociais. Segundo informações da publicação, a solidão é tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo ou o consumo de álcool em excesso.



De acordo com a psicóloga Ghina Machado, além do impacto na saúde física, a solidão aumenta o risco de desenvolver a depressão. “A solidão é uma reação emocional que surge quando nos sentimos insatisfeitos com os relacionamentos que temos ou simplesmente quando nos sentimos sós. Mas é bom deixar claro que solidão e isolamento social são diferentes. O isolamento pode ser imposto por situações da vida, como uma mudança de cidade ou por uma doença. Já a solidão é a sensação de se sentir só. Então, podemos dizer que o isolamento social pode levar à solidão, mas esta pode ocorrer sem que haja isolamento social, ou seja, mesmo que a pessoa esteja inserida em um grupo, ela ainda pode se sentir só”, explica a psicóloga.



Para Ghina, nem sempre a solidão deve ser encarada como algo negativo. “Não é recomendado fazer da solidão um estilo de vida, mas nos momentos em que estamos sozinhos temos a oportunidade de entrar em contato com nossos sentimentos ou pensamentos e refletir sobre nossas vidas. Isso é muito importante, porém devemos e precisamos cultivar relacionamentos para nosso bem-estar físico e mental”, reforça.



Para finalizar, a psicóloga ressalta que as pessoas deem menos importância às tecnologias e priorize o relacionamento com as outras. “Procure usar menos o celular, principalmente nos encontros com outras pessoas. Marque de sair com os amigos ou visitar os parentes. É preciso se dedicar aos relacionamentos para eles se tornarem satisfatórios. Adotar um gato ou um cachorro pode ajudar a superar os momentos de solidão, mas lembre-se que a vida deles dependerá de você, portanto é preciso responsabilidade para cuidar de um animal de estimação. Aproveite para fazer alguma atividade, como dançar, caminhar, ser voluntário, participar de algum projeto que envolva o contato com outras pessoas”, orienta. Segundo a psicóloga, se o sentimento de solidão está presente na maior parte do tempo e existe dificuldade em estabelecer e manter vínculos, é recomendável procurar acompanhamento psicológico.