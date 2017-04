Usar protetor solar é a melhor prevenção contra o melasma

Usar protetor solar a melhor preveno contra o melasma

A especialista Alice Monteiro indica o uso periódico de filtros que possuem proteção contra radiação UVA e UVB

Sabe aquelas manchinhas indesejadas que aparecem na pele? Algumas são melasmas, condição que afeta com mais frequência as mulheres, mas pode ser vista, também, nos homens. A dermatologista Alice Monteiro explica que essas manchas em tons marrons aparecem, geralmente, no rosto, podendo surgir, também, no colo e nos braços.



Apesar de não ter uma causa definida, segundo Alice, a condição está relacionada muitas vezes ao uso de anticoncepcionais, à gravidez e, principalmente, à exposição solar. “Além dos fatores hormonais e da exposição aos raios solares, a predisposição genética influencia no surgimento dessas manchas, assim como a exposição ao calor com mormaço”, avalia.



O principal método de prevenção contra o aparecimento do melasma, conforme a especialista, é a proteção solar, que deve ser feita diariamente, mesmo em dias nublados e chuvosos. Ela reforça, ainda, que esse cuidado inclui a necessidade do uso de chapéus, bonés, óculos escuros, sombrinhas ou guarda-sóis. “Em especial, procurar por filtros que tenham proteção contra a radiação UVA e UVB. Toda medida que evite a exposição solar da região acometida deve ser estimulada”, argumenta.



Mesmo sem cura, há opções para o controle do melasma. Alice Monteiro garante que isso é possível com o uso de medicamentos tópicos, antioxidantes orais e procedimentos como peelings e aplicação de laser. “Os tipos de tratamento variam, mas sempre preveem um conjunto de medidas para clarear, estabilizar e impedir que o pigmento volte a aparecer, o que depende da adesão e da disciplina do paciente”, afirma a especialista.