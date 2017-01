Imunizao

Unidades de Saúde estão preparadas para ação de imunização contra a febre amarela

Foto Arquivo

Nelson Ranieri esclarece que quem tomou apenas uma dose da vacina pode procurar uma das 28 unidades para fazer o seu reforço

O Ministério da Saúde emitiu, na quinta-feira, 5, uma recomendação para que todos que morem ou que vão viajar para regiões silvestres, rurais ou em áreas circundadas por mata reforcem a imunização contra a febre amarela. Todos os municípios mineiros, inclusive Uberaba, integram a lista de recomendação do Ministério para a vacinação contra a febre amarela.



Segundo o Ministério, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão abastecidas com a vacina contra febre amarela e o país tem estoque suficiente para atender toda a população nas situações recomendadas. Em Uberaba, a vacinação da febre amarela tem ocorrido todas as terças e quintas-feiras. O diretor de Vigilância em Saúde do município, Nelson Tirone Ranieri, ressalta que o reforço da vacina é para aqueles que, durante toda a vida, tomaram apenas uma dose. “As pessoas devem tomar durante toda a vida duas doses da vacina contra febre amarela”, afirma. “Portanto, quem tomou apenas uma dose pode procurar uma das 28 unidades para fazer o seu reforço”, orienta.



Ranieri explica que as vacinas do município vieram em frascos com dez doses, por isso, após abertos eles têm durabilidade de apenas seis horas. “Estamos fazendo um esforço para concentrar em dias específicos a vacinação, justamente para não termos perdas de vacinas”, esclarece o diretor de Vigilância. Ele salienta que à medida que a demanda for aumentando, outros dias de vacinação serão disponibilizados na cidade.



Unidades de vacinação. Conforme Ranieri, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza doses da vacina contra a febre amarela nas unidades: Aluízio Prata, Álvaro Guaritá, Beija-flor, Caism, Dona Aparecida Conceição, Edilson Lopes - S. Cristóvão, Eurico Vilela, Ézio de Martino, George Chirée, Inimá Baroni, Jacob J. Pinto, Jardim Copacabana, João Resende/Mercês, Juca Inácio, Julieta Andrade, Lecir Nunes, Luiz Meneghelo, Maria Tereza, Norberto Ferreira, Romes Cecílio, Rosa Maria, UMS Abadia, Valdemar Hial, Santa Rosa, Capelinha, Baixa, Borgico e Calcário, Ponte Alta e Peirópolis.

