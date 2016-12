Bem-vindo verão!

Bem-vindo vero!

Dermatologista alerta que verão requer atenção especial com a pele

Foto/Jairo Chagas



A dermatologista Giovanna Prata esclarece que o uso de filtros solares é indispensável durante o verão

A estação mais quente do ano remete à necessidade de maior cuidado com a pele e sua exposição ao Sol. Com a chegada do verão, aumenta a incidência dos raios ultravioleta, pois nesta época os dias são mais longos e com sol mais forte.



Para a dermatologista Giovanna Prata, o uso de filtros solares é indispensável no verão. “Sugerimos o uso de filtros solares com FPS mais altos, de 50, por exemplo, que devem ser reaplicados a cada três horas, tanto na face quanto no corpo. Medidas adicionais de proteção, como chapéus, viseiras, bonés, óculos de Sol e roupas com tecido fotoprotetor, também ajudam bastante a minimizar os danos causados pela luz solar”, explica a dermatologista.



Ainda segundo Giovanna Prata, a luz do Sol pode causar vários danos à pele. “A luz solar é composta, entre outras, pela radiação ultravioleta A (UVA) e ultravioleta B (UVB). A UVB age mais superficialmente na pele, sendo a principal responsável pelas queimaduras solares, gerando vermelhidão, bolhas e danos às células da pele. Em longo prazo, essas alterações podem desencadear o câncer de pele. A radiação UVA atinge as camadas mais profundas, provocando degradação de colágeno e elastina e, consequentemente, o envelhecimento precoce. A UVA também pode provocar queimadura e danos celulares, participando no desenvolvimento dos tumores cutâneos”, reforça a especialista.



Para finalizar, a dermatologista orienta que, na hora de adquirir um filtro solar, é importante verificar no rótulo se o produto contém proteção contra UVA e UVB. Para o dia a dia, é indicado o FPS de no mínimo 30. Para pessoas que trabalham expostas ao sol, Giovanna destaca que outro aspecto é o tipo de pele. Peles oleosas devem optar por filtros em gel ou loções oil free, enquanto peles mais ressecadas costumam se adaptar melhor aos cremes. Praticantes de esporte ou pessoas que forem nadar ficam melhor protegidos com filtros resistentes à agua.



A radiação UVA é constante durante todo o dia, enquanto a UVB apresenta incidência mais intensa entre 10h e 16 horas. Este período é, portanto, o mais crítico para queimaduras e danos solares, e a exposição deve ser evitada. A melhor hora para ficar exposto ao sol é até as 10h e após as 16 horas.