Polícia Civil apreende 18 motores adulterados em ferro-velho no Parque das Américas

Polcia Civil apreende 18 motores adulterados em ferro-velho no Parque das Amricas

Fotos/5º Departamento da Polícia Civil de Uberaba

Operação realizada pela Polícia Civil na manhã de ontem (23) culminou na apreensão de 18 motores adulterados, um veículo VW Parati com motor furtado e um chassi de fusca adulterado.



Após denúncia de que um veículo estaria com um motor adulterado em um estabelecimento comercial, na avenida Deputado José Marcos Cherém, uma equipe de policiais civis se deslocou até o comércio, constatando que o motor seria de outro veículo com registro de furto/roubo.



No estabelecimento, o proprietário M.A.N., 40 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento e foi liberado.

A partir desta apreensão, os policiais conseguiram identificar um ferro-velho, na Rua Daniel Bertoldi, Parque das Américas. Ao realizar vistoria no estabelecimento identificaram diversas adulterações e irregularidades. No local, foram apreendidos 18 motores com sinais claros de adulteração, um chassi de fusca que também estava adulterado e pronto para ser "transplantado".

Ninguém foi preso, porém assa operação se trata de uma das maiores apreensões de motores dos últimos anos, comprovando que um dos suspeitos, conhecido por inúmeras investigações em andamento, continua comercializando peças adulteradas. O proprietário investigado L.F.P., 47 anos, até o presente momento não foi localizado e é procurado pela PC.