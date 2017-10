Que tal surpreender quem ama com um delicioso arroz?

ENQUETE

Cncer de mama em pauta. Durante o Outubro Rosa, so oferecidos exames gratuitos pela rede municipal, alm do favorecimento ao tratamento doena. Voc pretende aproveitar o ms para fazer check-up da sade?

Sim, j fao autoexame e pretendo aproveitar para fazer tambm os exames peridicos na rede municipal

Sim, apesar de no ter o hbito de fazer o autoexame, pretendo aproveitar para fazer os exames peridicos na rede municipal

Sim, j fao autoexame e pretendo aproveitar para fazer tambm os exames peridicos na rede particular

Sim, apesar de no ter o hbito de fazer o autoexame, pretendo aproveitar para fazer os exames peridicos na rede particular

No acredito na necessidade do autoexame, mas vou aproveitar para fazer os exames peridicos

No acredito na necessidade de exames

No me encaixo no pblico-alvo

A campanha no me interessa



