Já pensou em fazer uma receita diferente? Que tal saborear um Baião de Dois?

J pensou em fazer uma receita diferente? Que tal saborear um Baio de Dois?

INGREDIENTES

CARNE DE SOL

1 kg de filé mignon limpo

30 g de sal granulado

3 g de açúcar mascavo



BAIÃO DE DOIS SERTANEJO

Arroz agulhinha tipo 1 cozido

Abóbora em cubos pequenos

Queijo coalho em cubos pequenos

Tomate em cubos pequenos

Cebolinha picada

Sal a gosto

Creme de leite reduzido

Caldo de carne

MODO DE PREPARO

CARNE DE SOL

Seque bem o filé com papel toalha, adicione o sal granulado e o açúcar mascavo. Deixe repousar no refrigerador por 3 a 4 dias, preferencialmente sobre uma grade com uma bandeja embaixo para o líquido ou em um recipiente, sempre virando e extraindo o excesso de líquido.

Corte em pedaços conforme o seu gosto, cortes maiores para quem deseja no ponto ou mal passada (de 150 a 180 gramas) ou cortes menores para quem desejar mais bem passada (de 70 a 120 gramas).

Grelhe a carne em uma frigideira com manteiga de garrafa (preferencialmente), sempre regando a carne com o líquido que ela liberar na frigideira.

BAIÃO DE DOIS SERTANEJO

Em uma panela coloque o creme de leite e leve ao fogo baixo e deixe reduzir pela metade. Adicione o caldo de carne e reserve.

Em outra panela, coloque o arroz, a abóbora e o queijo de coalho para aquecer, aos poucos vá adicionando o creme de leite para que o arroz ganhe aparência cremosa aos poucos, mexa sempre!

Quando estiver bem quente, adicione os tomates, a cebolinha, o restante do creme de leite (o suficiente para estar bem cremoso) e acerte o sal.

Sirva quente junto com a carne de sol selada.