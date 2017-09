A jujuba, saborosa e cheia de cor, agrada crianças e adultos que amam um doce!

A jujuba, saborosa e cheia de cor, agrada crianas e adultos que amam um doce!

Do que iremos precisar?

– 1 kg de açúcar refinado

– 2 xícaras de água

– 4 colheres (sopa) de gelatina sem sabor

– 1 caixa de gelatina com sabor de sua preferência

– Açúcar para polvilhar





Passo a passo para fazer uma jujuba caseira deliciosa:

– Em uma panela, misture a água em banho-maria com as gelatinas sem sabor e com sabor.

– Assim que as gelatinas derreterem, adicione o açúcar e mexa bem até que todo o açúcar esteja dissolvido.

– Ao ferver, continue mexendo por cerca de 5 minutos e desligue o fogo (a mistura deverá estar líquida e homogênea).

– Em uma forma untada com margarina, despeje a mistura e deixe descansando por cerca de 24 horas para que ela ganhe consistência firme (você pode tampar a forma com um pano de prato, caso queira).

– No dia seguinte, descole a massa da forma, corte em pequenos pedaços e vá modelando no formato que deseja.

– Para finalizar, passe a jujuba no açúcar e espere secar. Agora é só se deliciar!

– Se preferir que as jujubas fiquem mais consistentes, basta esperar mais 2 dias (após esta última etapa) para saborear a bala de goma.

Alerta doce!

Vale lembrar: moderação acima de tudo. Doces são gostosos e praticamente irresistíveis, mas o excesso de açúcar pode fazer mal. Por isso, se delicie com as jujubas, mas sempre usando o bom senso, especialmente quando se trata dos pequenos.

Aposte em diferentes sabores de jujubas, fazendo um mix de sabores e cores.

De diferentes sabores e cores, a jujuba caseira vai te conquistar ainda mais!