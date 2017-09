Aprenda a fazer uma maravilhosa torta de frango com catupiry

Hoje vamos te ensinar uma receita irresistível: crepe de frango com catupiri.

Com massa fininha e recheio suculento, ele vai ser a estrela do seu almoço ou jantar.

A massa só leva 4 ingredientes e é superfácil de fazer. Confira a seguir!

Ingredientes da massa de crepe

2 ovos

100 g de farinha de trigo peneirada

200 ml de leite

sal a gosto

Ingredientes do recheio

500 g de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picadinha

salsinha a gosto

5 colheres (sopa) de catupiri

1/2 xícara de leite

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 tomate picadinho

Modo de preparo da massa

Primeiramente, bata todos os ingredientes no liquidificador. Deixe a massa descansar por 10 minutos.

Unte uma frigideira com manteiga. Com uma concha, pegue um pouco da massa e coloque na frigideira. A massa tem que ficar espalhada pela frigideira, pois ela tem que ficar bem fininha!

Deixe cozinhar por cerca de 1 minuto e depois vire e deixe por mais 1 minuto.

Modo de preparo do recheio

Refogue a cebola em um fio de azeite ou óleo, coloque os tomates e o frango (já cozido e desfiado).

Deixe fritar por pouco tempo, coloque o leite e vá mexendo.

Deixe levantar fervura e coloque a farinha dissolvida em um pouquinho de leite.

Mexa até a mistura engrossar, coloque o catupiri, mexa e desligue o fogo. Adicione salsinha a gosto. Também pode colocar outro tempero de sua preferência.

Coloque sobre o crepe e feche.